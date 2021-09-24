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Tarkan: Yarı çıplak bir fotoğraf paylaşıp...

24.09.2021 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarkan, 2017 yılında New York konseri için gittiği Amerika’dan yarı çıplak fotoğraf paylaşıp, "Eyvah ne yaptım ben!" diyerek silmişti. Aynı gece çekilen başka bir pozunu yayınlayan Megastar, "iyi geceler tbt'si" ile o güne dair pişmanlığını dile getirdi.

Tarkan: Yarı çıplak bir fotoğraf paylaşıp...

Son günlerde Instagram hesabından yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Tarkan, dört yıl önce paylaşıp, kısa süre sonra sildiği üstsüz fotoğrafla ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Megastar'ın sosyal medyada gündem olan paylaşımı şöyle:

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"Bir “iyi geceler” tbt’si de iyi gider şimdi dedim. Birkaç yıl önce New York konseri için gittiğim Amerika’dan yarı çıplak bir fotoğraf paylaşıp, paylaştığım gecenin sabahında 'Eyvaaaah ne yaptım ben?' deyip hemen sildiğim bir fotoğraf vardı ya...

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İşte şimdi paylaştığım bu fotoğraf o aynı geceden tam üstümü çıkarmadan önceki andan. Keşke bu anda kalsaydım... Hangi akla hizmet öyle bişey yaptım hala bilmiyorum ama sanırım uzun uçak yolculuğu, uykusuzluk, Jet Lag vb. faktörler aklımı başımdan almıştı."

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