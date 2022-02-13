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Tarkan yeni şarkısı Geççek'in tarihini duyurdu!

13.02.2022 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Tarkan hayranlarının uzun süredir beklediği müjdeli haberi verdi. Tarkan 'Geççek' isimli yeni şarkıcı ve klibinin yayın tarihini "Ay ay çok heyecanlı" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Tarkan yeni şarkısı Geççek'in tarihini duyurdu!

Tarkan hayranlarının uzun süredir beklediği haberi Twitter'dan duyurdu. Son albümünü 2017 yılında yayınlayan Tarkan, yeni şarkısı için kolları sıvamıştı.

Tarkan geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda "Geri sayım başladı…Yeni şarkı geliyor" notuyla yeni şarkısının sinyalini vermişti.

Ekran Alıntısı

"ÇOK HEYECANLI"

Megastar sonunda hayranlarının uzun süredir beklediği haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Tarkan paylaşımında 'Geççek' isimli şarkısı ve klibinin tarihini açıkladı. Ünlü şarkıcı paylaşımına "Geççek 17 Şubat'ta sizlerle. Ay ay çok heyecanlı" notunu yazdı.

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Tarkan'ın yeni şarkısını müjdelediği paylaşıma hayranlarından dakikalar içinde on binlerce beğeni geldi.

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