Tarkan'a önce kızdılar sonra coştular

Tarkan yılbaşı gecesi Kıbrıs Elexus Otel’de konser vermişti. Önceki gün eşi Pınar Tevetoğlu ile İstanbul’a dönmek isteyen Tarkan, KK 1001 sefer sayılı uçağa geç kaldı. Uçak 40 dakika, Tarkan nedeniyle rötar yaptı. Gecikmenin nedenini bilmeyen yolcular yavaş yavaş sinirlenirken birden karşılarında Tarkan'ı görünce sanatçıyı alkışlamaya başladılar. Yolcular, Megastar ile fotoğraf çektirmek için yerlerinden kalkıp sıraya girdiler. Tarkan dört korumasıyla Business Class’da yolculuk etti.

KAPIDA 4 KORUMA NÖBET TUTTU

Ancak sanatçı uçaktaki hayranlarının fotoğraf çektirme isteğini önce geri çevirdi. Karnının aç olduğunu, yemek yiyeceğini söyledi. Bu sırada Business Class kapısının önünde bir koruması nöbet tuttu.

Yemekten sonra da isteyen yolcular ve hosteslerle selfie pozu verdi. Uçak, İstanbul Atatürk Havalimanı’na inince Tarkan ve eşini, alan polisi karşıladı. Pasaport kontrolüne kadar çifte eşlik ettiler.