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  4. Taro Emir kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şevval Sam'ın oğlu Taro Emir hakkında bilgiler...

Taro Emir kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şevval Sam'ın oğlu Taro Emir hakkında bilgiler...

04.12.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taro Emir hakkında araştırmalar hız kazandı. Taro Emir, ünlü oyuncu Şevval Sam ve Metin Tekin'in oğludur. Yaklaşık iki yıldır ekran önünde yer alıyor. Bir Peri Masalı dizisinde başrol Onur Köksal karakterine hayat veriyor. Peki Taro Emir kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şevval Sam'ın oğlu Taro Emir hakkında bilgiler...

Taro Emir kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şevval Sam'ın oğlu Taro Emir hakkında bilgiler...

Taro Emir, küçük yaşlardan beri oyunculuk eğitimi aldı. Cambridge School of Visual & Performing Arts dahilinde University of Arts London’ın PaPA derecesini bitirdi. Sonrasında RADA Foundation kursunda eğitim aldı ve Oxford Üniversitesi Drama (Tiyatro) bölümünde eğitimine devam etti. Taro Emir, 2022'de 48. Altın Kelebek Ödülleri'nde 'Yıldızı Parlayanlar' ödülünü kazandı. Peki Taro Emir kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şevval Sam'ın oğlu Taro Emir hakkında bilgiler...

TARO EMİR KİMDİR?

15 Haziran 1997 İstanbul doğumlu Taro Emir 25 yaşındadır. Oxford Üniversitesinde drama eğitimi aldı.

Taro Emir kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şevval Sam'ın oğlu Taro Emir hakkında bilgiler...

Oyunculuğun yanı sıra amatör olarak müzikle de ilgileniyor.

Taro Emir kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şevval Sam'ın oğlu Taro Emir hakkında bilgiler...

TARO EMİR DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2020/ Rise of Empires: Ottoman/ Mehmed/ Yardımcı oyuncu
2020-2021 /Çıplak/ Bulut /Yardımcı oyuncu
2020-2022 /Sadakatsiz/ Selçuk Dağc/ı Yardımcı oyuncu
2022-günümüz /Bir Peri Masalı/ Onur Köksal/ Başrol oyuncusu
2021 /Akis /Raven /Yardımcı oyuncu


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