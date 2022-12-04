Taro Emir, küçük yaşlardan beri oyunculuk eğitimi aldı. Cambridge School of Visual & Performing Arts dahilinde University of Arts London’ın PaPA derecesini bitirdi. Sonrasında RADA Foundation kursunda eğitim aldı ve Oxford Üniversitesi Drama (Tiyatro) bölümünde eğitimine devam etti. Taro Emir, 2022'de 48. Altın Kelebek Ödülleri'nde 'Yıldızı Parlayanlar' ödülünü kazandı. Peki Taro Emir kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şevval Sam'ın oğlu Taro Emir hakkında bilgiler...
15 Haziran 1997 İstanbul doğumlu Taro Emir 25 yaşındadır. Oxford Üniversitesinde drama eğitimi aldı.
Oyunculuğun yanı sıra amatör olarak müzikle de ilgileniyor.
2020/ Rise of Empires: Ottoman/ Mehmed/ Yardımcı oyuncu
2020-2021 /Çıplak/ Bulut /Yardımcı oyuncu
2020-2022 /Sadakatsiz/ Selçuk Dağc/ı Yardımcı oyuncu
2022-günümüz /Bir Peri Masalı/ Onur Köksal/ Başrol oyuncusu
2021 /Akis /Raven /Yardımcı oyuncu