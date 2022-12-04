Taro Emir, küçük yaşlardan beri oyunculuk eğitimi aldı. Cambridge School of Visual & Performing Arts dahilinde University of Arts London’ın PaPA derecesini bitirdi. Sonrasında RADA Foundation kursunda eğitim aldı ve Oxford Üniversitesi Drama (Tiyatro) bölümünde eğitimine devam etti. Taro Emir, 2022'de 48. Altın Kelebek Ödülleri'nde 'Yıldızı Parlayanlar' ödülünü kazandı. Peki Taro Emir kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şevval Sam'ın oğlu Taro Emir hakkında bilgiler...

TARO EMİR KİMDİR?

15 Haziran 1997 İstanbul doğumlu Taro Emir 25 yaşındadır. Oxford Üniversitesinde drama eğitimi aldı.

Oyunculuğun yanı sıra amatör olarak müzikle de ilgileniyor.

TARO EMİR DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2020/ Rise of Empires: Ottoman/ Mehmed/ Yardımcı oyuncu

2020-2021 /Çıplak/ Bulut /Yardımcı oyuncu

2020-2022 /Sadakatsiz/ Selçuk Dağc/ı Yardımcı oyuncu

2022-günümüz /Bir Peri Masalı/ Onur Köksal/ Başrol oyuncusu

2021 /Akis /Raven /Yardımcı oyuncu



