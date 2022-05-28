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Tartıştığı eşini boğarak öldürmüştü! 'Pes' dedirten savunma

28.05.2022 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce’de, tartıştığı eşi Nevriye Şeker’i (54) boğarak öldüren Ali Şeker (65) tutuklandı. Şeker'in karısı Nevriye Şeker'i öldürme sebebi ise 'pes' dedirtti.

Tartıştığı eşini boğarak öldürmüştü! 'Pes' dedirten savunma

Olay, dün öğle saatlerinde Demetevler Mahallesi’nde meydana geldi. Ali Şeker, bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Nevriye Şeker’i boğdu. Evden gelen sesler üzerine komşuların haber vermesiyle gelen polis ekibi, kaçmaya çalışan Şeker’i yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık ekibi de yaptığı kontrolde Nevriye Şeker’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

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İFADESİ 'PES' DEDİRTTİ

Ali Şeker ise emniyetteki ifadesinde, tartışma sırasında anlık sinirle eşini öldürdüğünü, çok pişman olduğunu söyledi. Adliyeye sevk edilen Ali Şeker, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Düzce
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