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Tartıştığı komşusunu 11 yerinden bıçaklayarak öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2019 01:51 | Son Güncelleme

Sivas'ta, tartıştığı komşusu M.S. tarafından 11 yerinden bıçaklanan Ünal Okur (47), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında kent merkezindeki Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan Ünal Okur ile komşusu M.S., bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

11 YERİNDEN BIÇAKLADI

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine M.S. yanında bulunan bıçakla Okur'u 11 yerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Okur, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Okur, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Okur'un cansız bedeni aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

M.S. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

(DHA)

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Sivas cinayet komşu bıçaklı saldırı

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