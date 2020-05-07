MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tarzan Rıfkı ne zaman çekildi? Tarzan Rıfkı filmi konusu nedir?

Tarzan Rıfkı ne zaman çekildi? Tarzan Rıfkı filmi konusu nedir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2020 20:24 | Son Güncelleme

Show TV Kemal Sunal filmlerini ekrana getirmeye devam ediyor. 1986 yılında çekilen Tarzan Rıfkı filmi bu akşam yayınlanıyor. Peki Tarzan Rıfkı konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? Sakarlığı ve beceriksizliği yüzünden bir baltaya sap olamayan Rıfkı, kendini Tarzan sanmaktadır ve zamanının büyük çoğunluğu ormanda geçmektedir. İşte, Yeşilçam'ın unuulmaz filmlerinden Tarzan Rıfkı hakkında bilgiler.

Tarzan Rıfkı ne zaman çekildi? Tarzan Rıfkı filmi konusu nedir?

Kemal Sunal’in izleyenlere kahkaha tufanı yaşattığı filmlerden biri olan Tarzan Rıfkı filmi bu akşam televizyonda izleyici karşısına çıkıyor. Rıfkı’nın başında geçen birbirinden komik olayları ele alan filmin oyuncuları ve konusu merak konusu.

TARZAN RIFKI OYUNCU KADROSU

Kemal Sunal - Tarzan Rıfkı
Suna Yıldızoğlu - Melahat
Dinçer Çekmez - Zeki
Ece Berkant - Gül
Yadigar Ejder - Bitirim
Ünal Gürel - Kerpeten Hüsnü Duba Hüsnü
Süheyl Eğriboz - Manyak Rıfat
Saadettin Erbil - Abdullah
Ekrem Dümer - Polis

TARZAN RIFKI KONUSU NEDİR?

Sakarlığı ve beceriksizliği yüzünden bir baltaya sap olamayan Rıfkı, kendini Tarzan sanmaktadır ve zamanının büyük çoğunluğu ormanda geçmektedir. Fakir ve saf bir delikanlı olan Tarzan Rıfkı tesadüfler sonucu kendisini mafyanın içinde bulur. Ve bu kanunsuz adamlar Rıfkı'yı kendi kirli işlerinde kullanmak isterler. Ama sakarlığı yüzünden mafyanın bütün işlerini alt üst eden Rıfkı, sonunda mafya babasınıda çileden çıkarır. Çareyi Rıfkı'yı ortadan kaldırmakta arayan mafya, akla gelmeyecek her türlü yola başvurarak harekete geçer.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç gece! Cadde savaş alanına döndü Korkunç gece! Cadde savaş alanına döndü
'Leo ismine yıllar önce karar vermiştim!''Leo ismine yıllar önce karar vermiştim!'
Soyunmasıyla olay olmuştu! Ortaya çıktıSoyunmasıyla olay olmuştu! Ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Yaz tatilinde EBA TV yine yayında'

'Yaz tatilinde EBA TV yine yayında'

Duyan soluğu orada alıyor! Kuyruk 4 kilometreye ulaştı

Duyan soluğu orada alıyor! Kuyruk 4 kilometreye ulaştı

BDDK harekete geçti! 3 bankaya yasak kararı

BDDK harekete geçti! 3 bankaya yasak kararı

Marmaray'da yarın bir ilk yaşanacak

Marmaray'da yarın bir ilk yaşanacak

Maske satışında tavan fiyat belli oldu

Maske satışında tavan fiyat belli oldu

Boyları 1 metreyi aşıyor: Evin çatısından giriyorlar

Boyları 1 metreyi aşıyor: Evin çatısından giriyorlar

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Sert konuştu! 'O dili koparırım'

Sert konuştu! 'O dili koparırım'

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Bakanlıktan yardım istedi! 'Yeter düş kocalarımızın yakasından...'

Bakanlıktan yardım istedi! 'Yeter düş kocalarımızın yakasından...'

Survivor'da sürpriz eleme adayı! Acun da şaşırdı

Survivor'da sürpriz eleme adayı! Acun da şaşırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Murat Yıldırım takipçisine yaptığı jestle yüzleri gülümsetti

Murat Yıldırım takipçisine yaptığı jestle yüzleri gülümsetti

Örümcek Adam 2 konusu nedir, oyuncuları kimler? Örümcek Adam 2 ne zaman çekildi?

Örümcek Adam hayranları ekran başına

Niyazi Gül Dörtnala konusu nedir, oyuncuları kimler? Niyazi Gül Dörtnala ne zaman çekildi?

Ata Demirer Niyazi Gül Dörtnala ile güldürecek

Didem Uzel Sarı: Leo ismine yıllar önce karar vermiştim!

'Leo ismine yıllar önce karar vermiştim!'

Hülya Avşar köpeğiyle zaman geçirdi

Hülya Avşar köpeğiyle zaman geçirdi

Şeyma Subaşı yasağı deldi mi?

Şeyma Subaşı yasağı deldi mi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.