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Taş kadayıf nasıl yapılır? Taş kadayıf malzemeleri neler?

03.11.2021 00:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'dan Malatya'ya kadar pek çok şehrimizde yapılan ve sevilerek tüketilen taş kadayıf, ağızda dağılan yumuşacık bir tatlıdır. Taş kadayıf hazırlarken elde ettiğiniz hamurun kıvamı sıvı olmuşsa elenmiş un ilave ederek kıvamı ayarlayabilirsiniz. Taş kadayıfı pişirirken fırını açmamaya dikkat etmelisiniz. İşte taş kadayıf tarifi ve malzemeleri...

Taş kadayıf nasıl yapılır? Taş kadayıf malzemeleri neler?

Sevilerek tüketilen şerbetli tatlılardan olan taş kadayıf, yumuşacık hamuru ve üzerine serpilen cevizi ile müthiş bir tatlıdır. Adana yöresinde de sık sık tüketilen taş kadayıfın adı, dışının taş gibi sert ve kıtır kıtır olmasından gelir. Taş kadayıfı hazırlarken şerbetin soğuk, taş kadayıfın sıcak olmasına özen gösterin. İşte taş kadayıf tarifi ve malzemeleri...

TAŞ KADAYIF MALZEMELERİ

Şerbeti için;

  • 2,5 su bardağı su
  • Çeyrek limon suyu
  • 2 su bardağı şeker

Hamuru için;

  • 1 su bardağı ılık süt
  • 1 tatlı kaşığı kuru maya
  • 1 su bardağı su
  • 1 tatlı kaşığı şeker
  • 1,5 su bardağı un
  • 1 çay kaşığının ucu ile tuz

İçi için;

  • İnce çekilmemiş ceviz
  • Tarçın

Kızartmak için;

  • Sıvı yağ

TAŞ KADAYIF TATLISI NASIL YAPILIR?

Suyu ve şekeri tencereye alın. Şeker eriyene kadar karıştırın ve kaynamaya bırakın. Yaklaşık 10 dakika kadar şerbetin kaynamasını bekleyin ve sonrasında şerbete çeyrek limon suyunu ekleyin. 5 dakika daha kaynattıktan sonra şerbeti soğuması için dinlendirin.

Taş kadayıfın hamuru için ılık süt, kuru maya, su, şeker, tuz ve unu uygun bir kaseye alın. Topak kalmayana dek karıştırın. Harcın mayalanması için üzerini streç filmle kapatın ve bekletin. Ardından iyice ısıtılan teflon tavaya mayalanan hamurdan bir kepçe dökün. Hamurun yalnızca alt kısmını pişirin, üstü göz göz olup altı da kızarınca tavadan alın. Pişen hamuru temiz bir bezin üzerine alın ve bekletin. Diğer hamurlara da aynı işlemi uygulayın. Pişirme aşamasında tavanın yeterince kızarmış olmasına özen gösterin.

İç harcı hazırlamak için iri doğranmış cevize tarçın ilave edin ve karıştırın. Tarçını isteğe göre kullanıp kullanmayabilirsiniz. Tarçın kullanacaksanız miktarı kendiniz ayarlayabilirsiniz. Cevizli harcı, hamurların pişmeyen orta kısmına bolca yerleştirin. Sonrasında hamuru kapatın. Kenarlara iyice bastırın. Diğer hamurlara da aynı işlemi uygulayın. Ceviz yerine fındık veya fıstık da kullanabilirsiniz. Dondurucuda saklamak için fermuarlı poşetten alın ve saklamak istediğiniz kadarını yerleştirin. Fermuarlı poşeti kapatın ve dondurucuya kaldırın. Bu şekilde tatlıyı servis etmek istediğiniz ana kadar muhafaza edebilirsiniz.

Kızgın yağa aldığınız kadayıfları önlü arkalı kızartın. Kadayıfların dışı iyice koyulaşana dek, arkalı önlü kızartın. Bu esnada soğuk şerbeti borcama dökün. Kızaran taş kadayıfları direkt soğuk şerbetin içerisine aktarın. Birkaç dakika şerbetin içinde bekletin ve ardından servis tabağına alın. Tüm kadayıfları kızartıp şerbetledikten sonra istediğiniz gibi süsleyerek servis edebilirsiniz.


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