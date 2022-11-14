EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Tasarım eş anlamlısı nedir? Tasarımın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Tasarım eş anlamlısı nedir? Tasarımın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

11.11.2022 22:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe anlatım ve dil bilgisi açısından çok zengin bir dildir. Dilimizde anlatmak istediklerimizi farklı kelimelerle ifade etmemizi sağlayan eş anlamlı sözcükler bulunmaktadır. Anlamları aynı, okunuşları ve yazılışları farklı olan kelimelere eş anlamlı sözcükler denmektedir. Türkçe eş anlamlı sözcüklerin yaygın olarak yer aldığı bir dildir. Bazı kelimelerin bir bazı kelimelerin birden fazla eş anlamlısı olabilir. Tasarım sözcüğü eş anlamlısı bulunan bir kelimedir. Tasarım eş anlamlısı nedir?

Tasarım eş anlamlısı nedir? Tasarımın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Toplumlar birbirlerini kültürel, din ve dil açısından etkileyebilir. Dil yönünden birbirlerini etkileyen toplumlar arasında kelime alışverişi olmaktadır. Türkçe de tarih boyunca yoğun bir şekilde farklı dillerle kelime alışverişinde bulunmuştur. Tasarım kelimesi yabancı kökenli bir sözcüktür. Tasarım kelimesi tasarlamak fiilinden türemiştir. Tasarım sözcüğünün Türk Dil Kurumuna göre birden fazla anlamı bulunmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre tasarım kelimesinin anlamlarını şöyle sıralayabiliriz:

  • Bir kişinin zihninde canlanan biçim, tasavvur
  • Bir yapının, sanat eserinin ya da teknik bir ürünün taslağı, dizayn
  • Bir araştırma sürecinin çeşitli dönemlerinde izlenen yol ve işlemleri tasarlayan çizim, dizayn
  • Daha önce algılanan bir nesne veya olayın bilinçte sonradan çıkan kopyası
Sorun eş anlamlısı nedir? Sorun eş anlamlısı nedir?

Tasarım kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Tasarım kelimesi günlük konuşma dilinde sıklıkla yer verdiğimiz bir sözcüktür. Uzun zamandır dilimizde kullanılan tasarım sözcüğünün eş anlamlısı olan bir sözcük bulunmaktadır. Tasarım kelimesinin eş anlamı olan sözcük "tasavvur" kelimesidir. Tasarım sözcüğünü sık tekrar etmemiz gereken cümlelerde tasarımın eş anlamlısı olan tasavvur kelimesini koyduğumuzda cümlenin anlamı değişmez ve anlatımımızda herhangi bir bozukluk oluşmaz. Tasarım kelimesini günlük anlatımımızda yazılı veya sözlü olarak yaygın bir şekilde kullandığımız için tasarım eş anlamlısı olan kelimeyi alternatif olarak kullanmak mantıklı olacaktır.

Sebep eş anlamlısı nedir? Sebep eş anlamlısı nedir?

Tasarımın eş anlamlıları ile örnek cümleler neler olabilir?

Tasarım kelimesi gün içinde kullanılan bir sözcüktür. Tasarım sözcüğünü kullandığımız anlatımlarımızda eğer kelimeyi sıklıkla tekrar etmemiz gerekirse yerine kelimenin eş anlamlısını kullanmamız gerekebilir. Tasarım sözcüğünün eş anlamlısı tasavvur kelimesi ile kurabileceğimiz örnek cümleler şöyledir:

  • Öğretmenimiz ödevimdeki tasavvurların pek fazla gerçekçi olmadığını belirtti.
  • Gezdiğimiz evlerden hiç biri tasavvur ettiğimiz gibi değildi.
Melodi eş anlamlısı nedir? Melodi eş anlamlısı nedir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İyi eş anlamlısı nedir?İyi eş anlamlısı nedir?
e-YDS 2022 İngilizce sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?e-YDS 2022 İngilizce sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?
KPSS önlisans branş sıralaması nereden sorgulanır?KPSS önlisans branş sıralaması nereden sorgulanır?
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlısı nedir tasarım

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, hangi gün?

Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, hangi gün?

Nam eş anlamlısı nedir?

Nam eş anlamlısı nedir?

İlginizi Çekebilir

Bilim onayladı: Seks hayatını zirveye çıkarıyor!

Bilim onayladı: Seks hayatını zirveye çıkarıyor!

Reşit bile değil! 9 yaşındaki kızını bıçak altına yatırdı

Reşit bile değil! 9 yaşındaki kızını bıçak altına yatırdı

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

Cinsel gücü zirveye çıkarır

Cinsel gücü zirveye çıkarır

Böylesini ne duydunuz ne gördünüz! Karıştırın ve olacakları bekleyin

Böylesini ne duydunuz ne gördünüz! Karıştırın ve olacakları bekleyin

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.