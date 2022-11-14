Tasarım eş anlamlısı nedir? Tasarımın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Toplumlar birbirlerini kültürel, din ve dil açısından etkileyebilir. Dil yönünden birbirlerini etkileyen toplumlar arasında kelime alışverişi olmaktadır. Türkçe de tarih boyunca yoğun bir şekilde farklı dillerle kelime alışverişinde bulunmuştur. Tasarım kelimesi yabancı kökenli bir sözcüktür. Tasarım kelimesi tasarlamak fiilinden türemiştir. Tasarım sözcüğünün Türk Dil Kurumuna göre birden fazla anlamı bulunmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre tasarım kelimesinin anlamlarını şöyle sıralayabiliriz:

Bir kişinin zihninde canlanan biçim, tasavvur

Bir yapının, sanat eserinin ya da teknik bir ürünün taslağı, dizayn

Bir araştırma sürecinin çeşitli dönemlerinde izlenen yol ve işlemleri tasarlayan çizim, dizayn

Daha önce algılanan bir nesne veya olayın bilinçte sonradan çıkan kopyası

Tasarım kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Tasarım kelimesi günlük konuşma dilinde sıklıkla yer verdiğimiz bir sözcüktür. Uzun zamandır dilimizde kullanılan tasarım sözcüğünün eş anlamlısı olan bir sözcük bulunmaktadır. Tasarım kelimesinin eş anlamı olan sözcük "tasavvur" kelimesidir. Tasarım sözcüğünü sık tekrar etmemiz gereken cümlelerde tasarımın eş anlamlısı olan tasavvur kelimesini koyduğumuzda cümlenin anlamı değişmez ve anlatımımızda herhangi bir bozukluk oluşmaz. Tasarım kelimesini günlük anlatımımızda yazılı veya sözlü olarak yaygın bir şekilde kullandığımız için tasarım eş anlamlısı olan kelimeyi alternatif olarak kullanmak mantıklı olacaktır.

Tasarımın eş anlamlıları ile örnek cümleler neler olabilir?

Tasarım kelimesi gün içinde kullanılan bir sözcüktür. Tasarım sözcüğünü kullandığımız anlatımlarımızda eğer kelimeyi sıklıkla tekrar etmemiz gerekirse yerine kelimenin eş anlamlısını kullanmamız gerekebilir. Tasarım sözcüğünün eş anlamlısı tasavvur kelimesi ile kurabileceğimiz örnek cümleler şöyledir: