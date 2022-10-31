Sebep eş anlamlısı nedir? Sebep kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Matematikten felsefeye, felsefeden tarihe tarihten kek pişirmeye kadar hemen hemen her alanda bir sebep muhakkak vardır. Bir çıkarım yapılacak olursa var olan ya da belirli kalıplara sahip pek çok şeyin bir sebebi vardır. Dolayısıyla sebep kelimesinin önemli bir yeri vardır. Sahip olduğu anlamı paylaştığı başka kelimelerde bulunmaktadır. Aynı anlama gelebilecek kelimelere eş anlamlı sözcükler olarak adlandırılmaktadır. Sebebin eş anlamlısı olarak kullanılan bu kelimelerin bazıları da yaygın olarak kullanılırken bazılarının bilinirliği daha azdır.

Sebep kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi

Dilimize Arapçadan geçen sebep kelimesi eş anlamı karşılayan kelimelere de sahiptir. Sebep kelimesinin eş anlamı olan bilinen ve daha az bilinen birçok sözcük bulunmaktadır. Bu sözcüklerden bazıları farklı dillerden Türkçeye kazandırılarak ve türetilerek oluşturulmuş bazıları da Türkçe kökenlidir. Sebep eş anlamlısı kelimeler:

İllet

Menşe

Münasebet

Neden

Saik

Saika

Vesile

Amil

Sebebin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bir sözcüğü ya da sözcüğün eş anlamlısı olan kelimeleri öğrenmek için örnek cümle içinde kullanımları faydalı olabilir. Sebep eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir: