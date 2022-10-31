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Sebep eş anlamlısı nedir? Sebep kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

31.10.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayatın hemen hemen her alanında karşılaşılan sözcüklerden biri de sebep kelimesidir. Türk Dil Kurumuna göre anlamı şudur: “Bir şeyin olmasına veya belli bir hâlde bulunmasına yol açan şey” Türkçeye çeşitli dillerden geçen ve anlamının kapsayıcılığı nedeniyle sebebin eş anlamlısı birçok kelime vardır. Peki, sebep kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler nelerdir, cümle içinde kullanımı nasıldır?

Sebep eş anlamlısı nedir? Sebep kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Matematikten felsefeye, felsefeden tarihe tarihten kek pişirmeye kadar hemen hemen her alanda bir sebep muhakkak vardır. Bir çıkarım yapılacak olursa var olan ya da belirli kalıplara sahip pek çok şeyin bir sebebi vardır. Dolayısıyla sebep kelimesinin önemli bir yeri vardır. Sahip olduğu anlamı paylaştığı başka kelimelerde bulunmaktadır. Aynı anlama gelebilecek kelimelere eş anlamlı sözcükler olarak adlandırılmaktadır. Sebebin eş anlamlısı olarak kullanılan bu kelimelerin bazıları da yaygın olarak kullanılırken bazılarının bilinirliği daha azdır.

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Sebep kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi

Dilimize Arapçadan geçen sebep kelimesi eş anlamı karşılayan kelimelere de sahiptir. Sebep kelimesinin eş anlamı olan bilinen ve daha az bilinen birçok sözcük bulunmaktadır. Bu sözcüklerden bazıları farklı dillerden Türkçeye kazandırılarak ve türetilerek oluşturulmuş bazıları da Türkçe kökenlidir. Sebep eş anlamlısı kelimeler:

  • İllet
  • Menşe
  • Münasebet
  • Neden
  • Saik
  • Saika
  • Vesile
  • Amil
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Sebebin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bir sözcüğü ya da sözcüğün eş anlamlısı olan kelimeleri öğrenmek için örnek cümle içinde kullanımları faydalı olabilir. Sebep eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir:

  • Başına gelen her şeyin illetinin doğduğu günden beri lanetlendiği düşüncesine bağlıyordu.
  • Kavganın menşesini araştırmak için oluşturulan kurulun, yetersiz delil ve şahitlerin olması kesin bir sonuca ulaşmasını engelleyecek gibi görünüyor.
  • Son zamanlarda kendisine bu kadar yakın olmasının münasebetini kavrayamıyordu çünkü kendini bildi bileli anlaşamayan iki arkadaşlardı.
  • Ödevlerini zamanında yapmamasının nedeni evde çalışmak için uygun bir ortam ve imkânın olmadığını düşünmesiydi.
  • Günlerdir içinde yeşeren kitap okuma arzusu olmasına rağmen bir sayfayı dahi okuyamamasının saikini anlayamıyordu.
  • Yıllardır dargın olan iki kardeş yeğenlerinin düğünü vesilesi ile bir araya gelip az da olsa birbirleriyle konuşmaya yeniden başladılar.
  • Tarihte yaşanan pek çok savaşın amilini anlayabilmek için o dönemin sosyal, kültürel ve ekonomik durumlarını iyi anlayabilmek gerekir.
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