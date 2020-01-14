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  4. Taşıyıcı 3 fragmanı, Taşıyıcı 3 oyuncuları ve konusu (Transporter 3)

Taşıyıcı 3 fragmanı, Taşıyıcı 3 oyuncuları ve konusu (Transporter 3)

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 14.01.2020 09:36 | Son Güncelleme

Jason Statham’li Taşıyıcı 3 (Transporter 3), televizyon izleyicileri ile buluşmaya hazırlanıyor. Olivier Megaton yönetmenliğindeki filmde, kahramanımız bu sefer Marsilya’daki Ukrayna Çevre Koruma Ajansı Başkanı Leonid’in kaçırılan kızı Valentina’yı Odessa’ya götürmekle yükümlüdür. İşte Taşıyıcı 3 fragmanı, Taşıyıcı 3 oyuncuları ve konusu…

Taşıyıcı 3 fragmanı, Taşıyıcı 3 oyuncuları ve konusu (Transporter 3)

Jason Statham'dan aksiyon dolu film "Taşıyıcı 3" aksiyon severlere heyecan dolu anlar yaşatacak. Başrolünde Jason Statham'ın yer aldığı Taşıyıcı 3 konusu ve oyuncuları merak ediliyor.

TAŞIYICI 3 KONUSU (TRANSPORTER 3)

"Transporter 3"te Frank Martin'i, Marsilya'daki Ukrayna Çevre Koruma Ajansı Başkanı Leonid Vasilev'in kaçırılan kızı Valentina'yı Ukrayna'ya götürme görevini almış buluruz.

Valentina'yı alıp Stuttgart ve Budapeşte üzerinden Karadeniz kıyısındaki Odessa'ya götürmekle yükümlüdür. Yolculuk sırasında Müfettiş Tarconi'in yardımını alan Frank'i sayısız zorluklar beklemektedir.

Bir yandan bu işi alması için baskı yapan insanlarla uğraşırken bir yandan da Vasilev tarafından gönderilen ajanlarla başa çıkmak zorundadır. Sürekli alaycı tavır takınan Valentina'nın işbirliği yapmaktan uzak havası da işini zorlaştırır.

Hayatlarını tehdit eden birçok saldırıdan kıl payı kurtula kurtula kaçmaya çalışan Frank ile Valentina kısa sürede birbirlerine aşık olacaklardır.

TAŞIYICI 3 OYUNCU KADROSU

Jason Statham, Robert Knepper, François Berléand, Eriq Ebouaney, Silvio Simac, Justin Rodgers Hall, Mike Powers, Gregory Loffredo, Farid Elouardi, David Atrakchi, Katia Tchenko, David Kammenos, Natalya Rudakova

TAŞIYICI 3 FRAGMANI


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