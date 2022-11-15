Tat eş anlamlısı nedir? Tadın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Toplumlar tarih boyunca birbirleriyle etkileşim içerisindedir. Toplumların bu etkileşimleri çeşitli açılardan toplumların birbirleri ile alışveriş yaşamasını sağlar. Kültürel, dini ve dil açısından toplumlar arasından bilgi alışverişi olur. Tarih boyunca toplumların dil yönünden etkileşimleri bazı kelimelerini alıntılamalarına yol açmıştır. Bu sebeple Türkçe farklı kökenli sözcükler açısından oldukça zengindir. Bunun yanı sıra Türkçenin eski dönemlerinde türetilen kök ve gövdelere eklenen çeşitli eklerle türetilen Türkçe kökenli kelimeler de bulunur.

Tat kelimesi hem Türkçe kökenli hem de sesteş bir kelimedir. Dilimizde bulunan üç farklı tat kelimesi de Türkçe kökenlidir. Eski Türkçe "lezzet" anlamına gelen "tatıġ" kelimesinden alıntı olan "tat" kelimesinin anlamları:

Canlıların besinlerdeki uçucu olmayan bileşikleri damak, boğaz ve dil yüzeyindeki mukoza noktaları aracılığıyla algıladığı duyum.

Tatlılık.

Hoşa giden durum, lezzet, zevk

Eski Türkçede "yabancı, kâfir, özellikle de İranlı" anlamlarına kullanılan "tat" kelimesinin anlamı:

Dilsiz

Türklerin egemen olduğu yerlerde yaşayan Arap veya İranlılar.

Hazar Denizi kıyısında, İran Azerbaycanı sınırında yaşayan, İran soyundan olan bir topluluğun adı.

Tat kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Tat sözcüğü günlük konuşma dilinde sıklıkla yer verdiğimiz bir sözcüktür. Tat sözcüğü Türkçe kökenli bir sözcüktür. Türkçe "tat" kökünden gelir. sözcüğü yaygın bir kullanıma sahip olduğu için tadın eş anlamlısı olan kelimeleri kullanmamız gerekir. Tat kelimesinin eş anlamı olan sözcükler bulunsa da tat kelimesi sesteş olduğu için bu eş anlamlıları kullanırken dikkat etmek gerekir Tat eş anlamlısı kelimeler:

Lezzet

Zevk

Kâm

Tat kelimesini kullandığımız cümlelerde tat eş anlamlısı olan kelimeleri kullanabiliriz. Anlatım bozukluğu oluşturmamak için mutlaka cümlenin ve tat kelimesinin hangi anlamda kullanıldığına bakmak gerekir.

Tadın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Tat sözcüğü ve tat sözcüğünün eş anlamlısı olan kelimeler ile örnek cümleler kurmak mümkündür. Bu örnek cümleleri şöyle sıralayabiliriz: