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Saygı eş anlamlısı nedir? Saygı kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

31.10.2022 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saygı sözcüğü sahip olduğu anlam bakımından toplum için önemli bir kavramdır. Türk kültüründe yer alan önemli değerlerden biridir. Kelimenin mevcut anlamı ve eş anlamlıları ile sıklıkla kullanılmaktadır. Atasözleri ve deyimlerde de saygıyı bildiren pek çok örneği mevcuttur. Türkçe kökenli olan ve hürmet anlamında kullanılan saygı kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler nelerdir, cümle içinde nasıl kullanılır?

Saygı eş anlamlısı nedir? Saygı kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Saygı kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Eski Türkçede "say-" fiiline eklenen "+gU" ekiyle türetilmiş bir kelimedir. Türkçenin en eski dönemlerinden beri dilimizde olan kelime genel olarak hürmetle açıklanabilir. Türk Dil Kurumuna göre saygı kelimesinin anlamları şu şekilde verişmiştir:

  • Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, hürmet, ihtiram
  • Başkalarını rahatsız etmekten çekinme duygusu.
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Saygı kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi

Eş anlamlı sözcükler yazılışları birbirinden farklı veya ayrı dahi olsa aynı anlama sahip kelimelere denilmektedir. Türkçede bir sözcüğün birçok eş anlamlısı bulunabilir. Saygının eş anlamlısı olan sözcüklerin sayısı da birden fazladır. Eş anlamlılarından bazıları Arapça kökenlidir. Saygı eş anlamlısı kelimeler:

  • Cenap
  • Hürmet
  • İhtiram
  • Riayet
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Saygının eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bir sözcüğün anlamını ya da eş anlamlısı veya zıt anlamlısını öğrenmenin en iyi yolu o sözcüğün cümle içinde kullanımını iyi bilmektir. Bu sebeple saygı kelimesinin eş anlamı olan sözcükleri daha iyi öğrenebilmek adına örnek cümle içinde kullanımları faydalı olabilir. Buradan hareketle saygı eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir:

  • Kral ve Kraliçe cenapları milli bayram için halkı selamlamak üzere yola koyuldular.
  • Babasından çekindiği için sıkıntısını annesine anlatarak ondan yardım istiyordu.
  • Yaşlı insanlara hürmet göstermek kültürümüzün en temel özelliklerinden biridir.
  • İhtiramından kendisine yöneltilen ithamları sükunetle karşılayıp, uygun bir dil ile kendini açıklamaya çabaladı.
  • Kendisine hürmet göstermeyen oğluna oldukça kırılmış ve küsmüştü.
  • Kralın emirlerine riayet etmeyen pek çok tebaa çeşitli şekillerde cezalandırıldı.
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