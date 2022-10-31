Saygı eş anlamlısı nedir? Saygı kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Saygı kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Eski Türkçede "say-" fiiline eklenen "+gU" ekiyle türetilmiş bir kelimedir. Türkçenin en eski dönemlerinden beri dilimizde olan kelime genel olarak hürmetle açıklanabilir. Türk Dil Kurumuna göre saygı kelimesinin anlamları şu şekilde verişmiştir:

Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, hürmet, ihtiram

Başkalarını rahatsız etmekten çekinme duygusu.

Saygı kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi

Eş anlamlı sözcükler yazılışları birbirinden farklı veya ayrı dahi olsa aynı anlama sahip kelimelere denilmektedir. Türkçede bir sözcüğün birçok eş anlamlısı bulunabilir. Saygının eş anlamlısı olan sözcüklerin sayısı da birden fazladır. Eş anlamlılarından bazıları Arapça kökenlidir. Saygı eş anlamlısı kelimeler:

Cenap

Hürmet

İhtiram

Riayet

Saygının eş anlamlıları ile örnek cümleler

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