Mektup eş anlamlısı nedir? Mektup kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimize Arapçadan geçen mektup kelimesi, mektep kelimesiyle aynı kökten türemiştir. Arapçada "yazılmış, yazı" anlamına gelen "mektub" kelimesinden alıntıdır. Dilimizde de benzer bir anlamda kullanılan kelimenin Türk Dil Kurumuna göre anlamı "Bir şey haber vermek, sormak, istemek veya duyguları bildirmek için birine çoğunlukla posta yoluyla gönderilen, zarfa konulmuş yazılı kâğıt, name" şeklindedir.
Haberleşme amacıyla ve genel olarak posta ile gönderilen, bir zarf içine konulmuş olan yazılı kâğıt olarak da tanımlanabilir. Özel ve resmî mektuplar farklı dil ve üslup ile yazılır. Bunlar dışında, aşk mektupları, hayran mektupları, tavsiye mektupları gibi farklı türleri de bulunur.
Mektup kelimesi, yazılan bir mektubu postaya vermek anlamına gelecek şekilde de kullanılabilir. Yazılı mesajları iletme yoludur. Mektupla aynı anlamı taşıyan ve cümle içinde mektup yerine geçebilecek mektup eş anlamlısı kelime de mevcuttur. Mektubun eş anlamlısı kelimeler:
Mektup eş anlamlısı olan bu kelimeler cümle içinde mektubun yerine kullanılabilseler de bu kelimeler günümüzde aktif olarak kullanılan kelimeler değildir.
Mektup kelimesinin eş anlamı olan name, betik ve varakpare kelimeleriyle örnek cümleler kurulabilir. Mektup ve mektup eş anlamlılarıyla örnek cümleler: