Mektup eş anlamlısı nedir? Mektup kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimize Arapçadan geçen mektup kelimesi, mektep kelimesiyle aynı kökten türemiştir. Arapçada "yazılmış, yazı" anlamına gelen "mektub" kelimesinden alıntıdır. Dilimizde de benzer bir anlamda kullanılan kelimenin Türk Dil Kurumuna göre anlamı "Bir şey haber vermek, sormak, istemek veya duyguları bildirmek için birine çoğunlukla posta yoluyla gönderilen, zarfa konulmuş yazılı kâğıt, name" şeklindedir.

Haberleşme amacıyla ve genel olarak posta ile gönderilen, bir zarf içine konulmuş olan yazılı kâğıt olarak da tanımlanabilir. Özel ve resmî mektuplar farklı dil ve üslup ile yazılır. Bunlar dışında, aşk mektupları, hayran mektupları, tavsiye mektupları gibi farklı türleri de bulunur.

Mektup kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Mektup kelimesi, yazılan bir mektubu postaya vermek anlamına gelecek şekilde de kullanılabilir. Yazılı mesajları iletme yoludur. Mektupla aynı anlamı taşıyan ve cümle içinde mektup yerine geçebilecek mektup eş anlamlısı kelime de mevcuttur. Mektubun eş anlamlısı kelimeler:

Name

Betik

Varakpare

Mektup eş anlamlısı olan bu kelimeler cümle içinde mektubun yerine kullanılabilseler de bu kelimeler günümüzde aktif olarak kullanılan kelimeler değildir.

Mektubun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Mektup kelimesinin eş anlamı olan name, betik ve varakpare kelimeleriyle örnek cümleler kurulabilir. Mektup ve mektup eş anlamlılarıyla örnek cümleler:

Eğer ben senin için o tavsiye mektubunu yazmamış olsaydım o işi asla alamazdın.

Artık insanların birbirlerine mektup yazdığı günler çok eskide kaldı.

Mektubu postaya vermeden önce günlerce düşündüm.

Padişahın ona verdiği nameyi koynuna koyarak uyumuştu.

Hafızın yolladığı kesenin içinde gizli, mazmunlu bir name vardı.

Kendini ne kadar gizlersen gizle her şey betiğinde belli olacak.

Dilinde bir varakpare dolaşıp gidiyor.



