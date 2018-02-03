MAGAZİN

"Tatil modu" dedi, seksi pozlarını paylaştı

MAGAZİN HABERLERİ | 03.02.2018 11:20 | Son Güncelleme

Rosie Huntington-Whiteley, uzatmalı sevgilisiyle tatile çıktı. Seksi model her anını sosyal medyadan paylaştı

Rosie Huntington-Whiteley tatile çıktı ve hayranlarını merakta bırakmadı. Kusursuz fiziğiyle verdiği seksi pozları takipçileriyle paylaşan Whiteley tatilin tadını çıkarıyor.

Rosie Huntington-Whiteley yataktan paylaştı

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İngiliz model Rosie Huntington-Whiteley, yaklaşık 8 yıldır birlikte olduğu aktör Jason Statham ile tatile çıktı.
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Tatilde sık sık Jason Statham’a poz veren Rosie Huntington-Whiteley, bu kareleri takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.
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Ünlü model, önceki gün yatakta çekilmiş pozunu, “Tatil modu” notuyla sosyal medyada yayınladı.
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Geçtiğimiz yıl oğlu Jack Oscar’ı dünyaya getiren 30 yaşındaki güzelin, doğum kilolarından eser kalmaması gözlerden kaçmadı.
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