"Tatil modu" dedi, seksi pozlarını paylaştı

Rosie Huntington-Whiteley tatile çıktı ve hayranlarını merakta bırakmadı. Kusursuz fiziğiyle verdiği seksi pozları takipçileriyle paylaşan Whiteley tatilin tadını çıkarıyor.
Rosie Huntington-Whiteley yataktan paylaştı
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İngiliz model Rosie Huntington-Whiteley, yaklaşık 8 yıldır birlikte olduğu aktör Jason Statham ile tatile çıktı.
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Tatilde sık sık Jason Statham’a poz veren Rosie Huntington-Whiteley, bu kareleri takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.
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Ünlü model, önceki gün yatakta çekilmiş pozunu, “Tatil modu” notuyla sosyal medyada yayınladı.
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Geçtiğimiz yıl oğlu Jack Oscar’ı dünyaya getiren 30 yaşındaki güzelin, doğum kilolarından eser kalmaması gözlerden kaçmadı.
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