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  4. Tatil öncesi detoks kampına gitmişti! Farah Zeynep Abdullah bikinili görüntülendi

Tatil öncesi detoks kampına gitmişti! Farah Zeynep Abdullah bikinili görüntülendi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
19.06.2024 08:45
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Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah geçtiğimiz aylarda detoks kampına gitmiş ve 4 gün boyunca yemek yemediğini söylemişti. Farah Zeynep tatil sezonunu Türkbükü'nde açtı. Ünlü oyuncu bikinili görüntülendi.

Tatil öncesi detoks kampına gitmişti! Farah Zeynep Abdullah bikinili görüntülendi

Masumlar Apartmanı, Bihter, Bergen gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah son olarak fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'ne konuk olmuş ve buradaki tarzı ile uzun süre konuşulmuştu.

dilruba

DETOKS KAMPINA GİTTİ

Dizide 'Dilruba' karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah son olarak yaptığı imaj değişikliğiyle dikkat çekmişti. Geçtiğimiz ay zayıflamak için detoks kampına giden Farah Zeynep Abdullah 4 gün boyunca yemek yemediğini dile getirmişti.

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Ünlü oyuncu tatil sezonunu Türkbükü'nde açtı. Siyah bikinisi ile plajda görüntülenen Farah Zeynep Abdullah'ın formda hali dikkat çekti.

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YORUM YAĞDI

Farah Zeynep Abdullah'a sosyal medyada; 'Zayıflamış', 'Detoks kampı iyi gelmiş' gibi yorumlar yapıldı.

Vitrin


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