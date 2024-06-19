Tatil öncesi detoks kampına gitmişti! Farah Zeynep Abdullah bikinili görüntülendi

Masumlar Apartmanı, Bihter, Bergen gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah son olarak fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'ne konuk olmuş ve buradaki tarzı ile uzun süre konuşulmuştu.

DETOKS KAMPINA GİTTİ

Dizide 'Dilruba' karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah son olarak yaptığı imaj değişikliğiyle dikkat çekmişti. Geçtiğimiz ay zayıflamak için detoks kampına giden Farah Zeynep Abdullah 4 gün boyunca yemek yemediğini dile getirmişti.

Ünlü oyuncu tatil sezonunu Türkbükü'nde açtı. Siyah bikinisi ile plajda görüntülenen Farah Zeynep Abdullah'ın formda hali dikkat çekti.

YORUM YAĞDI

Farah Zeynep Abdullah'a sosyal medyada; 'Zayıflamış', 'Detoks kampı iyi gelmiş' gibi yorumlar yapıldı.





