Tatil pozlarıyla gündemdeydi! Bomba iddia: Hande Erçel meğerse mide botoksu yaptırmış

Şu sıralar aşk hayatıyla ve paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Hande Erçel tatilden tatile koşuyor. Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel, şimdilerde sevgilisi ile birlikte Portofino'da.

Sahilde aşk dolu görüntüleri basına sızan çiftten Erçel sosyal medyada bikinili pozlarıyla da görüntüleniyor.

Zayıflamasıyla adından söz ettiren oyuncu hakkında Temizmagazin'de bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre Hande Erçel zayıflamak için mide botoksu yaptırdı.



Vücudunu fit ve zinde tutmak için düzenli olarak spor da yapan Erçel'in zayıflaması meğerse doğal yoldan olmamış...

MİDE BOTOKSU NEDİR?

Mide botoksu endoskopik olarak uygulanan, midenin belli alanlarına, belli derinlikte botilinum toksini enjekte edilmesiyle mide hareketlerinin yavaşlatılmasının hedeflendiği ameliyat dışı obezite tedavilerinden biridir. Amaç tokluk hissi oluşturmak ve acıkma hissini azaltmaktır.



