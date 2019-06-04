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Tatilciler akın etti! Sahillerde yer kalmadı

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 04.06.2019 18:56 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, tatil yapanlar sabah bayramlaştıktan sonra sahillere koştu. Tıka basa dolan plajlarda, renkli görüntüler oluştu.

Tatilciler akın etti! Sahillerde yer kalmadı

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Bodrum'a tatile gelenler, denizde serinledi. Şehir merkezindeki Kumbahçe, Gümbet ve Paşatarlası plajları saat 10.30'dan itibaren doldu, sahillerde adım atacak yer kalmadı. Havanın 30 derece, deniz suyunun ise 24 derece olduğu ilçede, renkli görüntüler oluştu.

tatil

Kimi turistler jet ski kullanarak günün keyfini çıkardı. Yerli ve yabancı turistler, Bodrum Limanı'ndan ve Halikarnas İskelesi'nden kalkan günübirlik tur teknelerine binerek, mavi yolculuğa çıktı. Gökova'nın koylarını gezdi.

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Anahtar Kelimeler:
Muğla bodrum Tatil

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