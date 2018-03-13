MAGAZİN

Tatilden dönen Çağla Şıkel evine girince neye uğradığını şaşırdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.03.2018 14:45 | Son Güncelleme

Çağla Şıkel'in 2015'te boşandığı Emre Altuğ ve oğulları ile Palandöken'de olduğu sırada evine hırsız girdi. Ünlü modelin evinden çok sayıda eşya ve takı çalındı.

Tatilden dönen Çağla Şıkel evine girince neye uğradığını şaşırdı

Geride bıraktığımız hafta yer aldığı bir defilede ayağı kayarak yere düşen Çağla Şıkel bu defa da hırsız şoku yaşadı.

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"HER YERE SENSÖR KOYDURDUM"

Odalardan birinin camını kırarak eve giren hırsızın çok sayıda eşya ve takı çaldığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklama yapan ünlü model, "Malın önemi yok, her yere sensör koydurdum" dedi.

ÇAĞLA ŞIKEL, O SIRADA ERZURUM'DAYDI

Şıkel evine hırsız girdiği sırada 2015'te boşandığı Emre Altuğ ve oğulları ile Erzurum- Palandöken'deki bir festivale katılmıştı.

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Çağla Şikel tatil hırsız

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