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  4. Tatile çıkmaya hazırlanan Ebru Polat iddialı dekoltesiyle poz verdi

Tatile çıkmaya hazırlanan Ebru Polat iddialı dekoltesiyle poz verdi

07.08.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Ebru Polat sık sık tatile çıkamadığı için takipçilerine yakınıyordu. Kısa kısa deniz ve güneş keyfi yapan Polat muradına erdi. Ebru Polat iddialı bikinisini giyip tatile ailesiyle gideceğini duyurdu.

Tatile çıkmaya hazırlanan Ebru Polat iddialı dekoltesiyle poz verdi

Bir günlük kazancının yaklaşık 40 bin TL olduğunu açıklayan şarkıcı Ebru Polat konserlerine hız kesmeden devam ediyordu. Son dönemde Onlyfans ile birlikte sınırları zorlayan Polat yine cesur bir pozunu paylaştı.

Ailesiyle Alaçatı'ya tatile gideceğini söyleyen Polat konserlerine bir süre ara vereceğini duyurdu.

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Uzun tatil yapınca sıkıldığını söyleyen Ebru Polat bikinisiyle kıvrımlarını da sergiledi. Son dönemin iddialı bikini modellerinden olan bikinisiyle üst üste pozlarını paylaşan şarkıcıya yine hayranları beğeni yağdırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Ebru Polat
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