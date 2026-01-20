Tatile Türkiye'ye geldi, kabusu yaşadı! Göz kapağının derinine kaçmış: 10 gün sonra ortaya çıktı

Kontak lens kullanmaya alıştığını düşünen kadın, annesiyle birlikte Türkiye’de gittiği bir spa ziyaretinde büyük bir tehlike atlattı. Yüzmeyi planlamadığı için lenslerini çıkarmayan kadın, spa girişinde kısa süreli bir duş aldı. Gözüne bir miktar su kaçsa da bu durumu önemsemeyen kadın, günün sonunda lenslerini normal bir şekilde çıkardığını düşündü.

BİR ANDA ŞİŞTİ

Ancak farkında olmadan kontak lenslerinden biri yırtılmış ve yarısı göz kapağının altına sıkışmıştı. İlk günlerde herhangi bir rahatsızlık yaşamayan kadın, günlük hayatına sorunsuz şekilde devam etti. Yaklaşık 10 gün sonra ise gözünde ani bir şişlik, kızarıklık ve ağrı oluştu.

KORNEASI ÇİZİLMİŞ

Durumun giderek kötüleşmesi üzerine hastaneye başvuran kadın, göz muayenesi sırasında büyük bir şok yaşadı. Yapılan detaylı incelemede, yırtılmış kontak lens parçasının göz kapağının derininde kaldığı tespit edildi. Parça özel tıbbi aletlerle çıkarılırken, kadının korneasında çizik oluştuğu belirlendi.

UZMANLAR UYARDI

Uzmanlar, özellikle duş, spa, havuz ve musluk suyunun kontak lensle temas etmesinin ciddi enfeksiyonlara yol açabileceği konusunda uyardı. Lensin gözde kalmasının bakterileri hapsederek kornea iltihabı, ülser ve hatta kalıcı görme kaybına neden olabileceği belirtildi.