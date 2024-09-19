Tatilleri Jurassic World filmini aratmadı! Kamp yapmak için çıktıkları yolda başlarına gelmeyen kalmadı

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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
19.09.2024 12:03
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Dünyanın en büyük adası, aynı zamanda da en küçük kıtası olan Avusturalya içinde barındırdığı biyolojik çeşitlilikle de bilinmekte. Yabancı bir çiftin attığı video, tam olarak kıtanın alışagelmişin dışındaki farklılıklarına değindi.

Böcek saldırıları, kum fırtınaları, balçık yürüyüşleri, istenmeyen sürüngen misafirler ve daha pek çoğu... Tatil yapacakları inancıyla çıktıkları yolda başlarına resmen gelmeyen kalmadı.

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FİLMDEN FIRLAMIŞ GİBİ

Avusturalya'ya tatile giden bir çift başlarına gelen olayları Instagram'daki "trippingonoz" hesabından paylaştı. Jurassic World filminden sahneleri anımsatan görüntülerde çift tam olarak doğayla iç içe oldu.

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Sosyal medyasında yaşadıklarını kısa videoyla paylaşan çift, bu deneyimin onların ilişkisini de güçlendirdiğini söyledi. Video açıklamasının sonunu ise şu şekiilde bitirdi:
"Peki hâlâ Avusturalya turu yapmayı düşünüyor musun? Yapmalısınız, çünkü tüm bunlara (ve çok daha fazlasına) rağmen bu şimdiye kadar yaptığımız en iyi şey!"

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Anahtar Kelimeler:
tatil böcek çift
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