Tatilleri Jurassic World filmini aratmadı! Kamp yapmak için çıktıkları yolda başlarına gelmeyen kalmadı

Böcek saldırıları, kum fırtınaları, balçık yürüyüşleri, istenmeyen sürüngen misafirler ve daha pek çoğu... Tatil yapacakları inancıyla çıktıkları yolda başlarına resmen gelmeyen kalmadı.

FİLMDEN FIRLAMIŞ GİBİ

Avusturalya'ya tatile giden bir çift başlarına gelen olayları Instagram'daki "trippingonoz" hesabından paylaştı. Jurassic World filminden sahneleri anımsatan görüntülerde çift tam olarak doğayla iç içe oldu.

Sosyal medyasında yaşadıklarını kısa videoyla paylaşan çift, bu deneyimin onların ilişkisini de güçlendirdiğini söyledi. Video açıklamasının sonunu ise şu şekiilde bitirdi:

"Peki hâlâ Avusturalya turu yapmayı düşünüyor musun? Yapmalısınız, çünkü tüm bunlara (ve çok daha fazlasına) rağmen bu şimdiye kadar yaptığımız en iyi şey!"