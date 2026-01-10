YEMEK

Tatlı krizi bu 2 doğal yöntemle tarih oluyor! Bir avuç tüketin tatlıyı unutun

Tatlı krizi neredeyse herkesin sorunu. Diyetisyen Hatice Nur Ege, katıldığı bir programda tatlı isteğini bastırmaya yardımcı olabilecek besinleri ve günlük hayatta uygulanabilecek pratik önerileri anlattı. İşte tatlı isteğini bastıracak doğal iki yöntem…

Tatlı krizi bu 2 doğal yöntemle tarih oluyor! Bir avuç tüketin tatlıyı unutun
Sedef Karatay

Tatlı isteğiyle baş etmek, özellikle diyet yapanlar için en zor konuların başında geliyor. Diyetisyen Hatice Nur Ege, katıldığı bir programda tatlı krizlerini bastırmaya yönelik doğal yöntemleri anlattı.

"TATLI İSTEĞİ OLANLAR ZEYTİN YESİN"

Diyetisyen Hatice Nur Ege’ye göre tatlı krizlerini önlemenin en etkili yollarından biri zeytin tüketmek. Ege, tatlı isteği hisseden kişilerin günde 15–20 adet zeytin tüketebileceğini belirtti.

Yeşil ya da siyah zeytin arasında fark olmadığını ifade eden Ege, ev yapımı zeytinlerin tercih edilmesi gerektiğini, ancak siyah zeytinin tatlı isteğini bastırmada daha etkili olduğunu söyledi.

Zeytinin lif açısından zengin olduğuna dikkat çeken Ege, kabızlığı önlemeye yardımcı olduğunu ve metabolizmayı desteklediğini dile getirdi. Bir adet zeytinin yaklaşık 5 kalori olduğu da vurgulandı.

TARÇINLI SU ÖNERİSİ

Paylaşılan bir diğer yöntem ise tarçınlı su oldu. Ege’nin önerisine göre:

  • 1 bardak su
  • 1 çay kaşığı dolusu toz tarçın
  • 1 tatlı kaşığı doğal elma sirkesi

Bu karışımın tatlı krizlerini azaltmaya yardımcı olabileceği ifade edildi. Sirke yerine limon suyu da kullanılabileceği belirtildi.

"COVİD DÖNEMİNDE BUNLARI YAPTIM"

Ege, programda pandemi dönemine ilişkin kişisel deneyimini de paylaştı. Covid döneminde her sabah sirke ile gargara yaptığını ve karbonatlı su içtiğini söyleyen diyetisyen, bu süreçte Covid-19’a yakalanmadığını ifade etti.

Sirkenin ömür uzattığını, virüs ve bakterilere karşı etkili olduğunu savundu. Antioksidan özelliklerine de dikkat çekti.

UZMANLAR UYARIYOR

Özellikle sirke, tarçın ve karbonat gibi ürünlerin aşırı tüketiminin mide, diş minesi ve boğaz sağlığı açısından risk oluşturabileceği belirtildi.

Beslenme ve sağlıkla ilgili uygulamalarda, bireysel farklılıkların göz önünde bulundurulması ve gerektiğinde uzman görüşü alınması öneriliyor.

