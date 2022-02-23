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Tatlıda şeker yerine bal ve pekmez olsun diyenlere: Anadolu mutfağından herle tatlısı

23.02.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu'da sıklıkla yapılagelen irmik, kaymak ve tereyağının buram buram lezzetini hissedebileceğiniz yöresel bir tatlı tarifiyle geldik. İçerisinde rafine şeker barındırmadığından sağlıkla tüketebileceğiniz herle tatlısı, çay saatlerinde ve akşam yemeklerinden sonra keyifle tüketilebiliyor. Hem yöresel hem değişik bir tatlı tarifi arayanlara özel bu tarife bayılacaksınız.

Tatlıda şeker yerine bal ve pekmez olsun diyenlere: Anadolu mutfağından herle tatlısı

Davet sofralarına oldukça yakıştırdığımız herle tatlısı, şekerli gıdalardan uzak duranların arada kaçamak yapmak istediklerinde tercih edebilecekleri bir tarif diyebiliriz. Şerbet olarak bal ve pekmezin kullanıldığı bu tarifin içindeki tüm notalar tam bir lezzet şöleni yaratıyor. File badem ve kaymakla bütünleşen bu tatlıyı, Anadolu mutfağının gizli tariflerinden biri olarak görüyor ve sizlerle paylaşıyoruz. Hadi mutfağa geçelim...

HERLE TATLISI TARİFİ

MALZEMELER

  • Yarım çay bardağı irmik

  • Yarım su bardağı un

  • 2 çorba kaşığı tereyağı

  • 2 su bardağından az süt

  • 2 çorba kaşığı bal

  • 3 çorba kaşığı pekmez

  • 1 çorba kaşığı file badem

SÜSLEME İÇİN

  • 1 çorba kaşığı kaymak

  • Biraz toz Antep fıstığı

HAZIRLANIŞI

  • İlk olarak yanmaz yapışmaz, orta boy büyüklükte bir tavayı ocağın üzerine alın.

  • Yarım su bardağı unu ocağa koyduğunuz ve orta ateşe aldığınız tavanın içerisine aktarın.

  • 2 çorba kaşığı tereyağını ekledikten sonra unu kavurmaya başlayın.

  • Unun rengi açık kahverengi olana kadar kavurun ve tahta ya da silikon spatula yardımıyla sürekli karıştırarak eşit bir şekilde pişmesini sağlayın.

  • 10 dakika sonrasında kavrulan ve kokusu çıkmaya başlayan unun içerisine yarım çay bardağı irmik ilave edin.

  • Kavrulan un ve irmiğin lezzetlerinin birbirlerine geçmesi ve irmiğinde hafif pişmesi için 2-3 dakika kadar kavurma işlemine devam edin.

  • Ocağın altını en kısık seviyeye getirin ve herle tatlısının şerbetini hazırlayın.

  • Derin bir karıştırma kabının içerisine 1,5 su bardağı süt, 30 gram bal ve 70 gram pekmezi alın.

  • Çırpma teli kullanarak homojen kıvamlı bir şerbet elde edin.

  • Tavada yer alan un ve irmik karışımın içerisine hazırladığınız şerbeti azar azar karıştırarak ekleyin.

  • Kıvam almaya başlayan herle tatlısına 25 gram file bademi ekleyin ve tavanın altını söndürüp kapağını kapatın.

  • Henüz sıcakken servis tabaklarına yerleştirin.

  • Üzerine kaymak ve toz Antep fıstığı ekleyerek servis yapabilirsiniz.
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