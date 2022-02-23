Tatlıda şeker yerine bal ve pekmez olsun diyenlere: Anadolu mutfağından herle tatlısı

Davet sofralarına oldukça yakıştırdığımız herle tatlısı, şekerli gıdalardan uzak duranların arada kaçamak yapmak istediklerinde tercih edebilecekleri bir tarif diyebiliriz. Şerbet olarak bal ve pekmezin kullanıldığı bu tarifin içindeki tüm notalar tam bir lezzet şöleni yaratıyor. File badem ve kaymakla bütünleşen bu tatlıyı, Anadolu mutfağının gizli tariflerinden biri olarak görüyor ve sizlerle paylaşıyoruz. Hadi mutfağa geçelim...

HERLE TATLISI TARİFİ

MALZEMELER

Yarım çay bardağı irmik

Yarım su bardağı un

2 çorba kaşığı tereyağı

2 su bardağından az süt

2 çorba kaşığı bal

3 çorba kaşığı pekmez

1 çorba kaşığı file badem

SÜSLEME İÇİN

1 çorba kaşığı kaymak

Biraz toz Antep fıstığı

HAZIRLANIŞI