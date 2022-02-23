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Tatlıların üzerinde karamel sevenlere: Evde karamel tarifi

23.02.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evinizde bulunan malzemeler ile kolayca hazırlayabileceğiniz karamel tarifi sizlerle! Tatlılarınızın daha lezzetli olmasına katkı sağlayan karamel hem bütçe dostu oluşu hem pratikliği ile favori tarifiniz olmayı başaracak. İster cheesecake yapınca üzerine sürün isterseniz de trileçe yaptığınızda bolca karamel hazırlayıp tatlınızı lezzetlendirin.

Tatlıların üzerinde karamel sevenlere: Evde karamel tarifi

Evde özenle hazırladığınız sütlü tatlıların ve hamur işlerinin üzerinde muhteşem bir görüntü sergileyecek olan karamel, yalnızca dört malzemenin birleşimi ile kolaylıkla hazırlanıyor. Ev yapımı karameli yalnızca tatlılarınızda değil meyvelerle de kullanabilirsiniz. Özellikle meyve yememek konusunda inatçı olan çocuklarınıza, meyveleri karamelle birlikte sunarsanız yüzünüzü güldüren sonuçlar elde edeceksiniz. İşte, sizi mutfağın yıldızı ilan ettirecek ev yapımı karamelin tarifi...

EV YAPIMI KARAMEL TARİFİ

MALZEMELER

  • 1,5 çay bardağı toz şeker

  • 2 çay bardağı su

  • 1,5 tatlı kaşığı nişasta

  • 1 tatlı kaşığı tereyağı

HAZIRLANIŞI

  • Ev yapımı karameli hazırlamak için ilk olarak; orta boy, geniş ve yanmaz bir tencereyi ocağa alın.

  • Ocağın altını en yüksek derecede açın ve tencerenin ısınmasını bekleyin.

  • Tencereniz ısındıktan sonra altını kısın ve şekeri tencerenin içine boşaltın.

  • Kısık ateşteki şeker tamamen eriyene kadar hiçbir şekilde ürüne müdahale etmeyin. Bu aşamada eğer şekeri karıştırırsanız karamel topaklanacaktır.

  • Ocaktaki şekerin orta koyulukta kahverengi bir renkte olmasını bekleyin. Açık kahverengi renk karamelin kıvam almamasına, koyu kahverengi renk ise karamelden yanık tat gelmesine neden olur.

  • Tamamen sıvı bir hal alan şekerin üstüne yarım su bardağı suyu ekleyin.

  • Su ve şekerin yaklaşık olarak 8 dakika boyunca ocakta kaynamasını bekleyin. Bu süre boyunca karameli ara ara karıştırın, şeker topaklarını tahta kaşık yardımı ile ezin.

  • Kalan yarım su bardağının içine nişastayı ekleyin ve pürüzsüz bir hal alıncaya kadar karıştırın.

  • Ocaktaki şeker ve su tamamen pürüzsüz bir hale geldikten sonra nişastalı su karışımını tencereye ekleyin.

  • Tenceredeki karışım homojen bir hale gelene kadar tek bir yönde karıştırın.

  • Karışıma bir tatlı kaşığı tereyağını ekleyin ve 6-8 dakika boyunca karıştırma işlemine devam edin. Karıştırma süresi boyunca tek bir yönde hareket edin.

  • Süre dolduktan sonra tencereyi ocaktan alın.

  • Karameliniz soğudukça daha yoğun bir hale gelir. Karamel istediğiniz kıvama geldikten sonra kullanabilirsiniz.


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