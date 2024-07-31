Tavuk kalamar tarifi: Tavuk kalamar nasıl yapılır?

Bildiğimiz kalamardan farklı, tavuk sevdalılarını kalbinden vuracak bir tarifimiz var: Tavuk kalamar tarifi. Kalamar kızartırken uygulanan yöntemi tavuklara uygulayarak enfes bir lezzet elde edebilirsiniz. Tarif ve malzemeleri aşağıda görebilirsiniz.
Tavuk kalamar tarifi için aşağıdaki malzemeleri ve yapım aşamalarını kullanabilirsiniz. İsterseniz daha fazla malzeme kullanarak daha çok tavuk kalamar porsiyonları elde edebilirsiniz. Yapımı ise son derece kolay. Afiyet olsun.
MALZEMELER
Yarım kilo tavuk göğsü
Birer çay kaşığı kekik, pul kırmızı biber, karabiber, köri, tuz
1 diş sarımsak
Sosu:
1 yumurta
1 şişe soda
1 çay kaşığı tuz
5 kaşık un
1 çay kaşığı karbonat
TARİF
Tavuk göğüslerini ince uzun olacak şekilde kesin.
Sarımsakları ezin ve baharatlarla bir kasede karıştırın.
Hazırladığınız baharatlı karışıma tavukları bulayın ve dolapta 1 saat dinlendirin.
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