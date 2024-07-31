Tavuk kalamar tarifi: Tavuk kalamar nasıl yapılır?

Tavuk kalamar tarifi için aşağıdaki malzemeleri ve yapım aşamalarını kullanabilirsiniz. İsterseniz daha fazla malzeme kullanarak daha çok tavuk kalamar porsiyonları elde edebilirsiniz. Yapımı ise son derece kolay. Afiyet olsun.

MALZEMELER Yarım kilo tavuk göğsü

Birer çay kaşığı kekik, pul kırmızı biber, karabiber, köri, tuz

1 diş sarımsak

Sosu:

1 yumurta

1 şişe soda

1 çay kaşığı tuz

5 kaşık un

1 çay kaşığı karbonat