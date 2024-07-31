YEMEK

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Merhaba, Ben akıllı asistanınız Mynet Chef GPT. Size en uygun yemek tariflerini bulmak için buradayım. Benden yardım alabilirsiniz.

Mynet Chef GPT

1 Hazırlamak istediğiniz öğünü seçiniz
2 Hangi malzemeleri kullanmak istersiniz? Listeden istediğiniz kadar malzemeyi ekleyebilirsiniz.
3 Hangi mutfak türünde olmasını istersiniz?
Daha fazla bilgi girmek ister misiniz?
4 Özel bir beslenme şekliniz var mı?
5 Belirtmek istediğiniz bir alerjiniz var mı?
6 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. YEMEK
    3. Tavuk Tarifleri
    4. Tavuk kalamar tarifi: Tavuk kalamar nasıl yapılır?

    Tavuk kalamar tarifi: Tavuk kalamar nasıl yapılır?

    Ferhan Petek Ferhan Petek
    31.07.2024 00:37
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Bildiğimiz kalamardan farklı, tavuk sevdalılarını kalbinden vuracak bir tarifimiz var: Tavuk kalamar tarifi. Kalamar kızartırken uygulanan yöntemi tavuklara uygulayarak enfes bir lezzet elde edebilirsiniz. Tarif ve malzemeleri aşağıda görebilirsiniz.

    Tavuk kalamar tarifi: Tavuk kalamar nasıl yapılır?
    Tarif Puanı
    Teşekkürler!
    Puanınız alınmıştır.
    Kaç kisilik 6
    Hazırlık Süresi 10dk
    Pişirme Süresi 20dk
    Kalori/Porsiyon 340kal

    Tavuk kalamar tarifi için aşağıdaki malzemeleri ve yapım aşamalarını kullanabilirsiniz. İsterseniz daha fazla malzeme kullanarak daha çok tavuk kalamar porsiyonları elde edebilirsiniz. Yapımı ise son derece kolay. Afiyet olsun.

    MALZEMELER

    • Yarım kilo tavuk göğsü
    • Birer çay kaşığı kekik, pul kırmızı biber, karabiber, köri, tuz
    • 1 diş sarımsak
    • Sosu:
    • 1 yumurta
    • 1 şişe soda
    • 1 çay kaşığı tuz
    • 5 kaşık un
    • 1 çay kaşığı karbonat

    TARİF

    • Tavuk göğüslerini ince uzun olacak şekilde kesin.
    • Sarımsakları ezin ve baharatlarla bir kasede karıştırın.
    • Hazırladığınız baharatlı karışıma tavukları bulayın ve dolapta 1 saat dinlendirin.
    • Sos malzemelerini bir kasede karıştırın.
    • Bekleyen tavukları bu sosa bulayın.
    • Kızgın yağda tavukları kızartın.
    Önceki İçerik Sonraki İçerik
    Chef GPT
    Anahtar Kelimeler:
    kalamar tavuk tarif
    En Çok Okunan Haberler
    Meclis olağanüstü toplanıyor! Kurtulmuş'tan 15 Ağustos çağrısı

    Meclis olağanüstü toplanıyor! Kurtulmuş'tan 15 Ağustos çağrısı

    Suikast sonrası akıllarda aynı soru var! Haniye ile aynı binadayken sapasağlam kurtuldu

    Suikast sonrası akıllarda aynı soru var! Haniye ile aynı binadayken sapasağlam kurtuldu

    Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi tarihe karışıyor...

    Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi tarihe karışıyor...

    Mbappe, eski takımını satın aldı!

    Mbappe, eski takımını satın aldı!

    Belki de son maçıydı, uçağa binip gitse kimse neden demez!

    Belki de son maçıydı, uçağa binip gitse kimse neden demez!

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

    Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Bir terlikten çok daha fazlası! Crocslarda 1000 TL altı fiyatlar

    Bir terlikten çok daha fazlası! Crocslarda 1000 TL altı fiyatlar

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.