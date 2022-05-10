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Tavuklu hünkar beğendi nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Tavuklu hünkar beğendi tarifi ve malzemeleri nelerdir?

10.05.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tavuklu hünkar beğendi tarifi, Gelinim Mutfakta programının 10 Mayıs Salı günü yayınlanan bölümünün ardından merak konusu oldu. Ev hanımları, Gelinim Mutfakta'ki tavuklu hünkar beğendi nasıl yapılır? Tavuklu hünkar beğendi tarifi ve malzemeleri nelerdir? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. İşte Gelinim Mutfakta programındaki bu enfes yemeğin tarifi...

Tavuklu hünkar beğendi nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Tavuklu hünkar beğendi tarifi ve malzemeleri nelerdir?

Tavuklu hünkar beğendi tarifi, Gelinim Mutfakta'nın 10 Mayıs 2022 Salı (bugün) yayınlanan bölümünün ardından merak konusu oldu. 'Gelinim Mutfakta'ki tavuklu hünkar beğendi nasıl yapılır?', 'Tavuklu hünkar beğendi tarifi ve malzemeleri nelerdir?' sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

GELİNİM MUTFAKTA'Kİ TAVUKLU HİNKAR BEĞENDİ NASIL YAPILIR?

Kanal D'de ekrana gelen Gelinim Mutfakta programında yapılan Gelinim Mutfakta'ki tavuklu hünkar beğendinin yapımı oldukça basittir.

TAVUKLU HÜNKAR BEĞENDİ MALZEMELERİ NELERDİR?

Tavuklu hünkar beğendi malzemeler:

2 bostan patlıcan
1 yemek kaşığı un
Yarım çay bardağı tereyağı
1 su bardağı süt
Yarım çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
250 g kuşbaşı tavuk eti
1 soğan
1 havuç
1 su bardağı su
1 defne yaprağı
2 domates
2 diş sarımsak
Tuz
Karabiber

TAVUKLU HÜNKAR BEĞENDİ TARİFİ

Bostan patlıcanların üzerini bıçakla birkaç yerinden delin ve fırın ızgarasında yumuşayıncaya kadar közleyin.
Hafif soğuyunca kabuklarını soyup el blenderinden pürüzsüz bir kıvam alana kadar geçirin.
Unu bir sos tenceresine alarak tereyağının yarısı ile pembeleşinceye kadar kavurun.
Sütü azar azar ekleyip karıştırın.
Patlıcanı ilave edin.
Rendelenmiş kaşar peyniri, tuz ve karabiber ekleyin ve ocaktan alın.
Ayrı bir tencerede yemeklik doğranmış soğan, kuşbaşı tavuk, sarımsak, küp doğranmış havuç, el blenderinden geçirdiğiniz domates ve defne yaprağını zeytinyağında kavurun.
1 çay kaşığı un ve 1 su bardağı su ekleyip etler yumuşayıncaya kadar pişirin.
Tuz, karabiber ile tatlandırın.
Patlıcanı servis tabağına yayın.
Üzerine etleri yerleştirip servis yapın.

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Gelinim Mutfakta
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