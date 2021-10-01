Tavuklu lazanya tarifi! Bu lezzet lazanya tutkunlarının bile başını döndürecek

Lazanya, dünya tarihinin en eski makarna türlerinden biridir. Yassı, geniş ve düz bir hamur olan lazanya klasik versiyonunda sos ve et gibi malzemelerin katmanlar arasında dizilmesiyle oluşur. Ancak bolonez sos ve kırmızı et tercih etmeyenler için modern bir lazanya yorumu hazırladık.

TAVUKLU LAZANYA TARİFİ

MALZEMELER

1 tavuk göğsü

1 çay bardağı ayçiçek yağı

Yarım kilo kültür mantarı

200 ml krema

1 paket lazanya yaprağı

100 gram mascorpe peyniri

HAZIRLANIŞI

İlk olarak tavuk göğsünün derisini ve kemiklerini ayırarak kızgın bir tavada mühürleyin. Mantarları jülyen bir şekilde keserek tavuğa ekleyin ve yağda sotelemeye 10 dakika boyunca devam edin. Tavuk ve mantardan oluşan karışıma kremayı dökün ve kapağı kapalı bir şekilde yaklaşık 7 dakika kaynamay bırakın.

Lazanya katmanlarını suda haşladıktan sonra kullanıma hazır hale getirin. Lazanya yaprağını tepsiye serin ve üzerine tavuklu iç harcı dökün. Bir lazanya yaprağı bir kat iç harç olmak üzere üst üste dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına atın ve 40 dakika pişmesini bekleyin. Şimdiden afiyet olsun.



