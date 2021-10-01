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Tavuklu lazanya tarifi! Bu lezzet lazanya tutkunlarının bile başını döndürecek

01.10.2021 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalyan mutfağı tüm dünyada ilgi gören ve büyük bir taleple karşılanan yemeklere sahiptir. Pizzanın ana vatanı olarak bilinen İtalya, dondurması, makarnası ve kahve çeşitleriyle de meşhurdur. Sizler için İtalyan mutfağının demirbaş lezzetlerinden biri olarak kabul edilen lazanyanın kıyma sevmeyenlere özel versiyonunu hazırladık. ‘Tavuklu lazanya olur mu’ diyenler için benzersiz bir tarif...

Tavuklu lazanya tarifi! Bu lezzet lazanya tutkunlarının bile başını döndürecek

Lazanya, dünya tarihinin en eski makarna türlerinden biridir. Yassı, geniş ve düz bir hamur olan lazanya klasik versiyonunda sos ve et gibi malzemelerin katmanlar arasında dizilmesiyle oluşur. Ancak bolonez sos ve kırmızı et tercih etmeyenler için modern bir lazanya yorumu hazırladık.

TAVUKLU LAZANYA TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 tavuk göğsü
  • 1 çay bardağı ayçiçek yağı
  • Yarım kilo kültür mantarı
  • 200 ml krema
  • 1 paket lazanya yaprağı
  • 100 gram mascorpe peyniri
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HAZIRLANIŞI

  • İlk olarak tavuk göğsünün derisini ve kemiklerini ayırarak kızgın bir tavada mühürleyin. Mantarları jülyen bir şekilde keserek tavuğa ekleyin ve yağda sotelemeye 10 dakika boyunca devam edin. Tavuk ve mantardan oluşan karışıma kremayı dökün ve kapağı kapalı bir şekilde yaklaşık 7 dakika kaynamay bırakın.
  • Lazanya katmanlarını suda haşladıktan sonra kullanıma hazır hale getirin. Lazanya yaprağını tepsiye serin ve üzerine tavuklu iç harcı dökün. Bir lazanya yaprağı bir kat iç harç olmak üzere üst üste dizin.
  • Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına atın ve 40 dakika pişmesini bekleyin. Şimdiden afiyet olsun.
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Anahtar Kelimeler:
lazanya tarifi İtalya
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