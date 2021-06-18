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Tavuklu rissotto tarifi! İtalyan mutfağının karşı konulmaz lezzetine yakışan enfes tat

18.06.2021 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalyan mutfağı, Türk damak tadına en yakın lezzetleri barındırdığı için sıklıkla tercih edilir. İtalyan yemekleri denildiğinde ise çoğu kişinin aklına ilk olarak risotto gelir. Risotto en genel hatlarıyla, Kuzey İtalyan pirinci ile suyu bir krema kıvamına ulaşıncaya kadar pişirilen yemektir. Bu klasik yemeğe çok yakışan bir dokunuş tavukla yapılan risotto tarifine başlayalım.

Tavuklu rissotto tarifi! İtalyan mutfağının karşı konulmaz lezzetine yakışan enfes tat

Farklı malzemelerle birçok farklı risotto tarifi vardır. İtalyan usulü orijinal risottoya muhteşem bir dokunuş olarak sizler için tavuklu risotto tarifini hazırladık.

TAVUKLU RİSOTTO MALZEMELERİ

  • Yarım kilo tavuk
  • 500 gr dondurulmuş karışık sebze
  • 400 gr risotto pirinci
  • 1 soğan
  • 150 gr peynir
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 125 ml krema

TAVUKLU RİSOTTO YAPIMI

  • İlk adımda tavuğu pişirin. Haşlanan tavuğun etini ve kemiklerini birbirinden ayıklayın. Ardından ise küçük parçalar halinde doğrayın.
  • Zeytinyağını büyük bir tencerede ısıtın. Soğanı doğrayın ve yumuşayana kadar haşlayın.
  • Pirinci tencereye koyun ve soğanla karıştırın. Hazırladığınız tavuk suyunu ve sebzeleri pirincin üzerine ekleyin. Kapağını kapatıp altını kısıp pirinçler yumuşayıncaya kadar pişirin. Gerekirse tavuk suyundan ilave edebilirsiniz. Ancak sonunda tencerenin içinde hiç su kalmamasına dikkat edin.
  • Pirinç pişince rendelenmiş peynir, tavuk ve kremayı ekleyin. Ocağın altını kapatın. Pirinci örtün ve on dakika dinlenmeye bırakın.
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