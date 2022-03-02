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Tayfun Duygulu kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Yeni projesi için eski eşi Beste Açar ile buluşan Tayfun Duygulu'nun şarkıları ve albümleri nelerdir?

02.03.2022 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tayfun Duygulu, eski eşi Beste Açar'ın kendisi ile ortak bir projede yer alacağını açıkladı. Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk olan ünlü sanatçı dikkat çeken açıklamalara bulundu. Peki Tayfun Duygulu kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Yeni projesi için eski eşi Beste Açar ile buluşan Tayfun Duygulu'nun şarkıları ve albümleri nelerdir? İşte detaylar...

Tayfun Duygulu kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Yeni projesi için eski eşi Beste Açar ile buluşan Tayfun Duygulu'nun şarkıları ve albümleri nelerdir?

Tayfun Duygulu, geçtiğimiz günlerde Metin Özülkü'nün sahne aldığı bir mekanda eşi Bella Duygulu ve eski eşi Beste açar ile eğlendi. Magazin gündemine bomba gibi düşen haberin ardından 2. Sayfa programına konuk olan Tayfun Duygulu, eski eşi Beste Açar'ın kendisi ile ortak bir projede yer alacağını söyledi. Peki Tayfun Duygulu kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Yeni projesi için eski eşi Beste Açar ile buluşan Tayfun Duygulu'nun şarkıları nelerdir? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından internette araştırılmaya başlandı. Tayfun Duygulu'nun hayatı, biyografisi ve şarkıları haberimizde.

Tayfun Duygulu kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

TAYFUN DUYGULU KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Tayfun Duygulu, 8 Nisan 1969 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Tayfun Duygulu'nun dedesi Zeki Duygulu, babası Erol Duygulu'dur.

Tayfun Duygulu 1988'de henüz 19 yaşındayken o dönemin kült gruplarından Yeni Türkü grubunda klarnet ve saksofon çalarak sahnelere adım atan Tayfun Duygulu 1991 yılında Hadi Yine İyisin adlı şarkısıyla pop müzik alanında yeni bir dönemin öncüsü oldu. Ayrıca bu şarkının klip yönetmenliğini Barış Manço üstlenmişti.

Söz ve bestesi kendisine ait olan ve Kerim Tekin'in seslendirdiği Kar Beyazdır Ölüm şarkısı başta olmak üzere söz ve besteleriyle ulusal ve uluslararası birçok yarışmada ödüller aldı. Konservatuvar yıllarında viyolonsel ve piyano, üniversitede klarnet eğitimi aldı. Saksafon ve klarnete odaklanmış olmakla birlikte gitar, piyano, yan flüt, viyolonsel ve keman da çalabilmektedir.

TAYFUN DUYGULU'NUN ŞARKILARI NELERDİR?

Tayfun Duygulu'nun albümleri şu şekildedir:

Tayfun'93 (Ocak 1993)

Tayfun'94 (Ocak 1994)

Deli Kız (24 Mart 1995)

10 Da 12 (9 Mayıs 2000)

Gül Karası (2005)

İstanbul (2010)

Tayfun Duygulu kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

TAYFUN DUYGULU'NUN ESKİ EŞİ BESTE AÇAR KİMDİR?

Beste Açar, 15 Mayıs 1974 tarihinde dünyaya geldi.

Beste Açar, 3 Nisan 2015 tarihinde hayata gözlerini yuman ünlü şarkıcı Kayahan'ın kızıdır.

Beste Açar, ilk evliliğini bir dönemler müzik dünyasına damga vuran Tayfun Duygulu ile yaptı. Ancak, Tayfun Duygulu'yu aldattı ve boşandı. Babası Kayahan, bu dönemde kızı Beste'ye çok kızmış ve araları bozulmuştu.

Beste Açar'ın ikinci evliliği ise Onur Berberoğlu ile geçekleşti. Beste Açar'ın bu evliliğinden Oben isimli bir oğlu dünyaya geldi. Fakat, bu evlilik de yolunda gitmedi ve Onur Berberoğlu ile yollarını ayırdı.

Üçüncü evliliğini Engin Açar ile yapan Beste Haravon, bu defa mutluluğu yakaladı.

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