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Bir âlem nasıl yazılır? Bir âlem ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

03.10.2023 21:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir alem iki ayrı sözcükten oluştuğu görülen mecaz anlamlı bir ifadedir. Ancak bu sözcük öbeğinin birleşik kelimeler arasında yer almadığı bilinir. Buna ek olarak bir alem ifadesi sesletilirken bitişikmiş gibi okunur. Dolayısıyla yazılı dildeki kullanımında yaygın olarak hata yapıldığı görülen bu sözcük öbeğinin TDK onaylı olan yazılışı detaylı bir şekilde açıklanmalıdır. Bu sayede bir alem ifadesi yazılı metinlerde de doğru bir şekilde kullanılabilir.

Günlük konuşmalarda tek başına kullanıldığı örneklere de rastlanan bir alem sözcük öbeği mecaz anlamlıdır. TDK güncel sözlüğünde tanımı mevcut olan ve mecaz anlamlı bir sıfat sözcüğü olduğu belirtilen bir alem yazılı dilde genelde yanlış kullanılır. Çünkü bu sözcüğün sesletimi ile yazılışı ayrı olarak incelendiği zaman kafa karışıklığı yaşanabilir. Ancak bir alem TDK kapsamındaki güncel bilgiler ile yapısı ve türüne göre incelendiği zaman bu sözcüğün doğru yazılışı kolaylıkla öğrenilebilir.

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Bir âlem nasıl yazılır?

Mecaz anlamda kullanılan bir ifade olan bir âlem özellikle günlük konuşmalarda yaygın olarak yer bulur. Bu ifade sesletilirken bir kelimesinin son sesi ile alem sözcüğünün ilk harfi birbirine bitişik gibi okunur. Dolayısıyla bir alem ifadesinin bitişik mi ayrı mı yazıldığı da pek çok kişi tarafından araştırılan bir konu haline gelir. Ancak Türkçede sözcük öbeklerinin bitişik gibi sesletildiği zaman yazılı dilde de daima böyle kullanılmadığı hatırlatılmalıdır. Yani "Bir alem ayrı mı yazılır?" sorusuna yanıt arayanlara "evet" cevabının aktarılması ve bu sözcük öbeğinin TDK onaylı yazılışı hakkında detaylı bilgi verilmesi gerekir.

Bir alem ifadesi mecaz anlamlı bir sıfat sözcüğü olarak ele alınır. Öyle ki bu sözcük öbeği TDK güncel çevrim içi sözlüğü üzerinden aratıldığı zaman ilgili ifadenin ayrı olarak yazıldığı görülebilir. Bu nedenle doğru bir alem yazımı ayrı şekilde olmalıdır. Kendine özgü bir niteliği olan şeklinde tanımlanan bir alem ifadesinin yazılı dildeki doğru kullanımı ile yaygın olarak rastlanan yanlış yazılışı ise şu şekilde sıralanmalıdır:

  • Bir alem (doğru kullanım)
  • Biralem (yanlış kullanım)
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Bir âlem bitişik mi yazılır?

Bir alem şeklinde ayrı olarak yazılması gereken ifadenin yazılı dilde bitişik şekilde kullanıldığı örnekler mevcuttur. Ancak bu ifade TDK Yazım Kuralları Kılavuzu kapsamında da yer alan bilgilere göre ayrı olarak yazılmalıdır. Dolayısıyla incelenen bu sözcük öbeği yazılı dilde doğru bir şekilde kullanılırken bir ile alem kelimelerinin arasında mutlaka bir boşluk bırakılmalıdır. Bir alem doğru yazılışı ayrı şekilde iken bu sözcük öbeğinin yazılı dildeki kullanımının yakından incelenmesi için çeşitli cümle örneklerine göz atılmasında fayda vardır. Dolayısıyla bir alem sıfatının yer aldığı cümle örnekleri aşağıdaki gibi belirtilebilir:

  • Bu devirde herkes bir alem hareketler sergiliyor!
  • Senin de bu bir alem huyun yüzünden başına gelmeyen kalmıyor.
  • Bir alem bu içimdeki vatan aşkı!
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