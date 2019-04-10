Tayland'daki turist kadının korkunç sonu! Önce tecavüz etti, sonra taşla öldürdü

Dünya, tatile gittiği Tayland'da öldürülen kadını konuşuyor. Ronnakorn Romruen, Tayland’daki Koh Si Chang adasında Pazar akşamı motosikletiyle giden 26 yaşındaki Miriam Beelte’yi durdurarak cinsel ilişkiye girmek istediğini söyledi.
ÖNCE TECAVÜZ ETTİ, SONRA TAŞLA ÖLDÜRDÜ
Sonra da teklifini kabul etmeyen kadına tecavüz ederek, onu taşla döverek öldürdü.
24 yaşındaki Romruen’in maktulü takip ettiği bildirildi.
KAMERALARA YAKLANDI
Takip anları güvenlik kameralarına yakalandı.
HER ŞEYİ POLİSE İTİRAF ETTİ
Yakalanan saldırgan, polise cinayeti nasıl işlediğini olay yerinde gösterdi. Cinayetten önce uyuşturucu kullandığını anlattı.
Miriam’ın Almanya’dan ülkeye geldiği duyuruldu.
(Reuters)
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