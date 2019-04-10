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Tayland'daki turist kadının korkunç sonu! Önce tecavüz etti, sonra taşla öldürdü

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DÜNYA  | 10.04.2019 08:04 | Son Güncelleme

Tayland'a tatil için gelen Almanyalı genç kadının başına gelenler tüm dünyayı ayağa kaldırdı. Yanına yaklaşan bir adamın cinsel ilişki teklifini kabul etmeyen 26 yaşındaki Miriam Beelte, tecavüze uğradıktan sonra taşla dövülerek öldürüldü.

Tayland'daki turist kadının korkunç sonu! Önce tecavüz etti, sonra taşla öldürdü

Dünya, tatile gittiği Tayland'da öldürülen kadını konuşuyor. Ronnakorn Romruen, Tayland’daki Koh Si Chang adasında Pazar akşamı motosikletiyle giden 26 yaşındaki Miriam Beelte’yi durdurarak cinsel ilişkiye girmek istediğini söyledi.

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ÖNCE TECAVÜZ ETTİ, SONRA TAŞLA ÖLDÜRDÜ

Sonra da teklifini kabul etmeyen kadına tecavüz ederek, onu taşla döverek öldürdü.

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24 yaşındaki Romruen’in maktulü takip ettiği bildirildi.

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KAMERALARA YAKLANDI

Takip anları güvenlik kameralarına yakalandı.

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HER ŞEYİ POLİSE İTİRAF ETTİ

Yakalanan saldırgan, polise cinayeti nasıl işlediğini olay yerinde gösterdi. Cinayetten önce uyuşturucu kullandığını anlattı.

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Miriam’ın Almanya’dan ülkeye geldiği duyuruldu.

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(Reuters)

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Anahtar Kelimeler:
cinsel ilişki tecavüz turist kadın cinayet TAYLAND

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Öyle saçma sapan yerlere giderse sonu bu olur.
Adi harif
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