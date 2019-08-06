Mynet Trend

Kral, resmi olarak metresini ilan etti!

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 06.08.2019 09:30 | Son Güncelleme

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn geçtiğimiz pazar günü eski yakın koruması olan 34 yaşındaki Sineenat Wongvajirapakdi'yi resmi metresi olarak ilan etti.

Kral, resmi olarak metresini ilan etti!

Kral Maha'nın 67'nci yaş gününe denk gelen seremonide Maha, resmi metresi Sineenat'a, aralarında Chula Chom Klao ve Beyaz Fil de olan dört nişan taktı.

Seremonide Kral Maha'ya üç ay önce evlendiği eşi Suthida Vajiralongkorn da eşlik etti.

Tören sırasında Sineenat Wongvajirapakdi, Tayland Kralı Maha'nın ayaklarına kapandı.

Sineenat Wongvajirapakdi'nin resmi metres olarak ilan edilmesiyle beraber Tayland'da mutlak monarşiden parlamenter monarşiye geçilen 1932 yılından bu yana ilk kez bir hükümdar resmen çok eşli oldu.

Tayland Kralı Maha'nın resmi metresi unvanına sahip olan Sineenat Wongvajirapakdi daha önce Ananda Mahidol Askeri Hastanesi'nden hemşire olarak çalışıyordu.

66 yaşındaki Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, kişisel güvenlik ekibinin başkan yardımcısı olan koruması General Suthida'yla geçtiğimiz aylarda evlenmişti.

Tayland Kralı Maha, evliliğin ardından eşi Suthida'ya "Kraliçe" unvanı vermişti.

Saray muhafızlığına 2013 yılında katılan ve ilerleyen yıllarda kralın özel koruma birliğinin komutanı olan Suthida'ya, kral tarafından orgeneral unvanı verilmişti.

Kraliçe Suthida, 2016'da tahta çıkan Kral Maha Vajiralongkorn'un dördüncü eşi.

Kral, önceki eşinden 2014 yılında boşanmıştı.

Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenler burası tam size göre Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenler burası tam size göre
O fosilin yeni bir türe ait olduğu ortaya çıktı!O fosilin yeni bir türe ait olduğu ortaya çıktı!
Şaşırtan görüntü! Sosyal medya bu kadını konuşuyorŞaşırtan görüntü! Sosyal medya bu kadını konuşuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TAYLAND kral Metres

En Çok Okunan Trend Haberler

Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı!

Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı!

İBB harekete geçti! Otogar için yeni karar

İBB harekete geçti! Otogar için yeni karar

Tarkan'dan Kaz Dağları tepkisi "Yeter artık, kendinize gelin"

Tarkan'dan Kaz Dağları tepkisi "Yeter artık, kendinize gelin"

Barışmaya gittiler, sonrası korkunç!

Barışmaya gittiler, sonrası korkunç!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Uçakta ortalık karıştı! Ne sevgilisine acıdı ne laptopa

Uçakta ortalık karıştı! Ne sevgilisine acıdı ne laptopa

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Rusya'da yaşlı adam kadını tecavüzden kurtardı

Rusya'da yaşlı adam kadını tecavüzden kurtardı

Dehşet avladığı balık ile geldi

Dehşet avladığı balık ile geldi

Okuyucu Yorumları 3 yorum
ARTIK LALE DEVRİ BAŞLAMIŞ,KRALDAN ÖTE ZAMPARALIK PEŞİNDE,KRAL TEKME TOKAT TAHTAN İNDİRİLMELİ TAYLAN HALKINA SESLENİYORUM BU SOYTARIYI YAKA PAÇA LİNÇ EDİN,tayland halkı gerzektir,kralı kutsal sayıp taparlar
ABD demokrasi götürmüyor mu buraya.
Bu dünyada işin iş ????
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bunlar heykel değil! Onları yeniden canlandırıyor

Bunlar heykel değil! Onları yeniden canlandırıyor

Esrarengiz hastalık doktorları çaresiz bıraktı!

Esrarengiz hastalık doktorları çaresiz bıraktı!

Küçük çocuk kanalizasyon çukuruna böyle düştü!

Küçük çocuk kanalizasyon çukuruna böyle düştü!

Çocuğa kaç yaşında akıllı telefon alınmalı?

Çocuğa kaç yaşında akıllı telefon alınmalı?

İki yıl yatağın altında yaşayan köpeğin inanılmaz değişimi!

Külkedisinden farksız: 'En şok edici ihmal vakalarından biri'

O fosilin yeni bir türe ait olduğu ortaya çıktı!

O fosilin yeni bir türe ait olduğu ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.