Taylor Swift konseri depreme yol açtı! Jeoloji uzmanı büyüklüğünü açıkladı

Müzik kariyeri boyunca pek çok rekora imza atan ve aldığı ödüllerle tarihe adını yazdırmayı başaran ABD'li şarkıcı Taylor Swift, "Eras" adlı dünya turnesiyle hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor.

Şarkıcı, geçtiğimiz akşam ABD'nin Seattle kentindeki Lumen Field'da gerçekleştirdiği konser ile tarihe geçti. Şarkıcının konserine gelen hayranlarının kentte 2,3 büyüklüğünde depreme yol açtığı gündeme geldi.

SİSMİK AKTİVİTEYE YOL AÇTILAR

Sismolog Jackie Caplan-Auerbach, konseri dinlemeye gelen binlerce kalabalığın sismik aktiviteye yol açtığını ifade etti Batı Washington Üniversitesi'nde Jeoloji Profesörü olan Caplan-Auerbach, Seattle'da 2011 yılında gerçekleşen bir hadise ile konserin yarattığı etkiyi karşılaştırdı.

2011 yılında Seattle Seahawks hayranları, bir maç esnasında tribünlerde tepinmiş ve sismik aktiviteye yol açmıştı. İki hadiseyi karşılaştıran sismolog, ikisinde de benzer örüntülerin ortaya çıktığını belirtti.

"Beast Quake" olarak anılan hadisede 0,3 büyüklüğünde aktivite tespit edilmişti.

HAYRANLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Taylor Swift de 22 ve 23 Temmuz’da verdiği konserler için sosyal medyadan hayranlarına teşekkür etti.

Ünlü şarkıcı, “Seattle gerçekten de şimdiye kadarki en sevdiğim hafta sonlarından biriydi. Her şey için teşekkürler. Nefesinizi tüketene kadar yaptığınız tüm tezahüratlar, çığlıklar, zıplamalar, danslar, şarkılar için” ifadelerini kullandı.

