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  4. Taylor Swift konserini kana bulayacaklardı: Saldırı planları ortaya çıktı! Şüphelilerden biri Türk çıktı

Taylor Swift konserini kana bulayacaklardı: Saldırı planları ortaya çıktı! Şüphelilerden biri Türk çıktı

09.08.2024 09:37
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ABD'li dünyaca ünlü pop yıldızı Taylor Swift'in Avusturya'nın başkenti Viyana'daki konserlerine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen DEAŞ sempatizanlarına dair detaylar ortaya çıktı. Avusturya medyası bombaların yapıldığı yerin detaylarını paylaşırken, saldırı hazırlığında olan bir kişinin de Türk çıktığı öğrenildi. İşte skandal olayın tüm detayları!

Taylor Swift konserini kana bulayacaklardı: Saldırı planları ortaya çıktı! Şüphelilerden biri Türk çıktı

Avusturya’da dün terör saldırısı planladığı şüphesiyle yakalanan terör örgütü DEAŞ sempatizanı 19 yaşındaki zanlının ifadesi ortaya çıktı. Güvenlik kaynakları, zanlının dün 3 konseri de iptal edilen ABD’li şarkıcı Taylor Swift konserine intihar saldırısı düzenlemeyi planladığını itiraf ettiğini belirterek, "büyük bir kalabalığı" öldürmeyi planladığını açıkladı. Kaynaklar, zanlının "patlayıcı ve bıçak kullanarak bir saldırı gerçekleştirmeyi amaçladığını" itiraf ettiğini belirtti. Soruşturmada gözaltına alınanların sayısı ise 3’e yükseldi.

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KALABALIĞIN ÜZERİNE ARABA SÜREREK...

Avusturya basınında yer alan haberlerde, 19 yaşındaki zanlının metal işleme şirketinde çalıştığı ve bomba yapımında ilerleme kaydettiği ifade edilerek, zanlının stadyum dışında toplanması beklenen kalabalığın üzerine bir araba sürmeyi planladığı belirtildi. Haberlerde dün yakalanan diğer 2 şüpheli hakkında ise 17 yaşındaki şüphelinin Swift’in konser vereceği stadyumda "hizmet sağlayan" bir şirkette çalıştığı, 15 yaşındaki diğer şüphelinin şu ana kadar yetkililerle konuşmayı reddettiği ifade edildi.

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ŞÜPHELİLERİN SWIFT KONSERLERİNE ODAKLANDIĞI TESPİT EDİLMİŞTİ

Avusturya Kamu Güvenliği Genel Müdürü Franz Ruf düzenlediği basın toplantısında, DEAŞ ile bağlantısı olan 19 yaşındaki bir şüphelinin erken saatlerde başkent Viyana’dan yaklaşık bir saat uzaklıktaki Aşağı Avusturya bölgesinde gözaltına alındığını söylemişti. Ruf, "19 yaşındaki failin Viyana’daki Taylor Swift konserlerine odaklandığını tespit ettik" ifadelerini kullanmış, şüphelinin evinde kimyasal maddeler ele geçirildiğini aktarmıştı. Şüpheliyle temas halinde olduğuna inanılan iki kişi de Viyana’da gözaltına alınmıştı. İlk soruşturma bulgularına göre şüphelilerin internet üzerinden terör örgütü sempatizanı olduğu tespit edilmişti.

SWIFT KONSERLERİNİ İPTAL ETTİ

Organizatörler, Swift’in başkent Viyana’da bugün, yarın ve cumartesi günleri vereceği 3 konserinin de iptal edildiğini duyurmuştu. Barracuda Music tarafından yapılan açıklamada, "Hükümet yetkililerinin Ernst Happel Stadyumu’nda bir terör saldırısı planlandığını doğrulaması üzerine herkesin güvenliği için planlanan üç gösteriyi iptal etmekten başka seçeneğimiz kalmadı" ifadeleri kullanılmış, izleyicilerin biletlerinin iade edileceği belirtilmişti.

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DEAŞ BAĞLANTILI, SURİYE'DE SAVAŞMIŞ...

Sözcü TV'de yer alan habere göre, 19 yaşındaki Kuzey Makedonyalı ele başının ifadeleri doğrultusunda, inşaat iskelesi kurma işi yapan ve konserler öncesi stadyumdaki hazırlıklara katılan 17 yaşındaki yardımcısı da gözaltına alındı.

Türk ve Hırvat asıllı bir çiftin çocuğu olduğu belirtilen 17 yaşındaki genç tutuklandı ve evinde arama yapıldı. Gencin evinde, IŞİD bağlantılı çok sayıda delil ele geçirildiği belirtilirken, aynı gencin daha önce Viyana’daki çete savaşlarında da yer aldığı ve Suriyelilere karşı olan bir grubun içinde bulunduğu belirtildi.

17 yaşındaki kişinin bu amaçla da polisin takibinde olduğu öğrenildi. Aynı çetede 15 yaşındaki başka bir Türk gencinin de yer aldığı ve onun da gözaltında bulunduğu belirtildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Taylor Swift DEAŞ işid
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