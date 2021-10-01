Taze aşıklar! İrem Helvacıoğlu ve Fırat Çelik sarmaş dolaş

Geçtiğimiz mart ayında sevgilisi Eser Alp’ten ayrılan güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Güzel oyuncunun bir süredir Fransa’dan Türkiye’ye dönen Fırat Çelik’te birlikte olduğu ortaya çıktı. 2. Sayfa'nın iddiasına göre; ikili önceki akşam kalabalık arkadaş grubuyla Emirgan’da bir mekanda eğlendi. Gece boyu sarmaş dolaş dans eden çiftin ilişkilerini bir süredir gözlerden uzak yaşadığı öğrenildi.

Geçtiğimiz mart ayında Eser Alp’ten ayrılan oyuncu, “Tam bir Sherlock Holmes’üm. Erkek arkadaşımın gittiği yerde paylaşım yapan diğer kişileri Instagram’dan bulurum. Sonra da ona ‘Neden onlar orada?’ diye sorarım” ifadelerini kullanmıştı.

