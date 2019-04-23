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TBMM'de 23 Nisan resepsiyonundan kareler

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
HABER  | 23.04.2019 22:45 | Son Güncelleme

TBMM'nin açılışının 99. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM’de resepsiyon düzenlendi.

TBMM'de 23 Nisan resepsiyonundan kareler

Tören Salonu’nda TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, kabine üyeleri, milletvekilleri ve yabancı misyon şefleri katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Şentop bir süre sohbet etti. Bahçeli, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmedi.

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(AA/İHA)

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