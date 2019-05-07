TBMM Genel Kurulu'nda İstanbul tartışması

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da gündem dışı söz alan milletvekilleri, İstanbul'da seçimin yenilenmesi ile ilgili YSK'nın kararını değerlendirdi. CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, kürsüye, adalet terazisi heykeli koydu. Yalım, seçimin iptal edilmesi yönünde oy kullanan YSK'nin 7 üyesine seslenerek, üzerinde 'Vicdan' yazan dövizi milletvekillerine gösterdi.

HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ın, "AKP-MHP faşist ittifakı, bloku" sözlerine MHP milletvekilleri oturdukları yerden tepki gösterdi. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da, HDP'li Işık'ın sözlerine tepki göstererek, "Kışkırtıcı ve hakarete varan bir dil. Bu tahrikkar ve kışkırtıcı dil konusunda kendisini uyarıyorum. Faşist, ırkçı, bölücü dil kendi dilidir. Kendisini de kınıyorum. Kendi dili de terörist dilidir" dedi.

İYİ PARTİ'Lİ AĞIRALİOĞLU: ÇÖZÜM SAVRULMASINI YAŞAMAYIZ

Genel Kurul'da, siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, yeniden bir çözüm süreci yaşanmaması dileğinde bulunarak, "Bir daha bir çözüm savrulmasını yaşayamayız. Seçim kazanmak için lüzumsuz şirinlik yapabileceğimiz bir cümlenin bugünden önünü keselim diye söylüyorum" dedi.