TBMM nasıl yazılır? TBMM'ye gelen ekler ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Dilimizde çok fazla kelime yer alırken bu sözcüklerin doğru yazımları biçimleri zaman zaman karıştırılan bir konu olarak öne çıkar. Bazı bitişik sanılan sözcükler ayrı bazı ayrı sanılan kelimeler ise bitişik yazılabilir. Bununla birlikte en çok yapılan hatalardan biri kısaltmalara gelen ekler konusunda yapılır. Dilimizi doğru ve etkili bir şekilde kullanmak için yazım kurallarına dikkat edilmesi büyük önem taşır. Türk Dil Kurumunda da araştırılan yazım yanlışı ve noktalama işaret kuralları çeşitlilik gösterir. Kısaltmaların doğru kullanımı, dilin anlaşılır bir biçimde kullanılabilmesi açısından önem taşımaktadır.

TBMM nasıl yazılır?

Türkçede yer alan kısaltmaların yazımı, dilimizi doğru ve anlaşılır kullanmamız bakımından son derece önemlidir. Kısaltmalar, genel olarak bir kelime, terim veya özel ismin içerdiği harflerden birkaçı ile daha kısa ifade edilmesi ve sembolleştirilmesidir. İletişimde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için bu kısaltmaları bilmek son derece önemlidir. Bununla birlikte kısaltmaları doğru yazarken yanlarına gelecek eklere de dikkat etmekte fayda vardır. TBMM yazımı sırasında tüm harfler büyük bir şekilde yazılır ve harfler arasına nokta konulmaz.

TBMM'ye gelen ekler nasıl yazılır?

Türkçede yer alan bütün kelimelerde olduğu gibi kısaltmaların da doğru yazılışı son derece önemlidir ve bununla ilişkili yazım kuralları bulunur. Pek çok insan, özellikle kısaltmaların yanına gelecek olan eklerin nasıl yazılması gerektiği konusunda tereddüt yaşamaktadır. Kısaltmalara gelen eklerin doğru yazımı için belli başlı kurallar bulunur. TBMM TDK tarafından belirlenen kurallara göre özel bir kurumun adını ifade etmesinden dolayı yanına gelecek her ekin ayrı yazılması gereken bir kısaltmadır.

TBMM'ye gelen ekler ayrı mı yazılır?

Pek çok insan Türkçede bulunan yazım kurallarına önem verir ve bilmediği kurallar hakkında araştırma yapar. Kısaltmaların yanına gelen eklerin nasıl yazılması gerektiği konusunda araştırma yapan kişiler TBMM'ye gelen ekler bitişik mi yazılır sorusunu sorar. Yapılan kısaltmaların yanına gelen çekim eklerini kesme işareti ile ayırmak gerekir. Getirilen çekim ekleri her zaman sonda bulunan harfin okunuşuna uygun bir şekilde getirilir. Buna göre ekleriyle birlikte TBMM doğru yazılışı aşağıdaki gibidir: