EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Nasıl Yazılır
  4. TBMM nasıl yazılır? TBMM'ye gelen ekler ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

TBMM nasıl yazılır? TBMM'ye gelen ekler ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

11.09.2023 17:12 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede yer alan kısaltmaları doğru bir biçimde yazmak son derece önemlidir ve bu kısaltmaların yazımı ile ilgili kurallar mevcuttur. Türkçeyi doğru kullanmak için TDK’nın belirlediği kurallara dikkat ederiz. Bunlardan birisi de kısaltmaların doğru yazımına dikkat edilmesidir. Türkçe, kelime açısından zengin bir dil olduğundan hem kelimeler hem de kısaltmalarıyla ilgili bazı yanlışlar yapılabilmektedir. Ancak bu kuralların mutlaka öğrenilmesi gerekir. Peki, TBMM nasıl yazılır?

Dilimizde çok fazla kelime yer alırken bu sözcüklerin doğru yazımları biçimleri zaman zaman karıştırılan bir konu olarak öne çıkar. Bazı bitişik sanılan sözcükler ayrı bazı ayrı sanılan kelimeler ise bitişik yazılabilir. Bununla birlikte en çok yapılan hatalardan biri kısaltmalara gelen ekler konusunda yapılır. Dilimizi doğru ve etkili bir şekilde kullanmak için yazım kurallarına dikkat edilmesi büyük önem taşır. Türk Dil Kurumunda da araştırılan yazım yanlışı ve noktalama işaret kuralları çeşitlilik gösterir. Kısaltmaların doğru kullanımı, dilin anlaşılır bir biçimde kullanılabilmesi açısından önem taşımaktadır.

O zaman nasıl yazılır? O zaman nasıl yazılır?

TBMM nasıl yazılır?

Türkçede yer alan kısaltmaların yazımı, dilimizi doğru ve anlaşılır kullanmamız bakımından son derece önemlidir. Kısaltmalar, genel olarak bir kelime, terim veya özel ismin içerdiği harflerden birkaçı ile daha kısa ifade edilmesi ve sembolleştirilmesidir. İletişimde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için bu kısaltmaları bilmek son derece önemlidir. Bununla birlikte kısaltmaları doğru yazarken yanlarına gelecek eklere de dikkat etmekte fayda vardır. TBMM yazımı sırasında tüm harfler büyük bir şekilde yazılır ve harfler arasına nokta konulmaz.

TBMM'ye gelen ekler nasıl yazılır?

Türkçede yer alan bütün kelimelerde olduğu gibi kısaltmaların da doğru yazılışı son derece önemlidir ve bununla ilişkili yazım kuralları bulunur. Pek çok insan, özellikle kısaltmaların yanına gelecek olan eklerin nasıl yazılması gerektiği konusunda tereddüt yaşamaktadır. Kısaltmalara gelen eklerin doğru yazımı için belli başlı kurallar bulunur. TBMM TDK tarafından belirlenen kurallara göre özel bir kurumun adını ifade etmesinden dolayı yanına gelecek her ekin ayrı yazılması gereken bir kısaltmadır.

Sevk etmek nasıl yazılır? Sevk etmek nasıl yazılır?

TBMM'ye gelen ekler ayrı mı yazılır?

Pek çok insan Türkçede bulunan yazım kurallarına önem verir ve bilmediği kurallar hakkında araştırma yapar. Kısaltmaların yanına gelen eklerin nasıl yazılması gerektiği konusunda araştırma yapan kişiler TBMM'ye gelen ekler bitişik mi yazılır sorusunu sorar. Yapılan kısaltmaların yanına gelen çekim eklerini kesme işareti ile ayırmak gerekir. Getirilen çekim ekleri her zaman sonda bulunan harfin okunuşuna uygun bir şekilde getirilir. Buna göre ekleriyle birlikte TBMM doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

  • TBMM’nin açılış töreni gerçekleşti.
  • TBMM’ye ziyarete gittik.
No'lu nasıl yazılır? No'lu nasıl yazılır?

Günün Önemli Manşetleri

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Öğretmenleri ilgilendiren açıklama: 'Gerekeni yapacağız'Öğretmenleri ilgilendiren açıklama: 'Gerekeni yapacağız'
KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim ne zaman yapılacak?KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim ne zaman yapılacak?
ÖSYM duyurdu! İşte 2024 sınav tarihleriÖSYM duyurdu! İşte 2024 sınav tarihleri
Anahtar Kelimeler:
nasıl yazılır tbmm tdk
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Amazon Türkiye, Trendyol ve Hepsiburada hakkında soruşturma!

Amazon Türkiye, Trendyol ve Hepsiburada hakkında soruşturma!

5 yaşındaki Deniz diş tedavisi sonrası hayatını kaybetmişti! "Anne ölüyorum" demiş! Başsavcılıktan açıklama!

5 yaşındaki Deniz diş tedavisi sonrası hayatını kaybetmişti! "Anne ölüyorum" demiş! Başsavcılıktan açıklama!

İkinci el arabada yeni dönem! Satamayınca kiralamaya başladılar

İkinci el arabada yeni dönem! Satamayınca kiralamaya başladılar

İngiltere'de VAR kayıtları açıklandı!

İngiltere'de VAR kayıtları açıklandı!

Öldürüp asitle yok etmişlerdi! İş insanı için gıyabi cenaze namazı

Öldürüp asitle yok etmişlerdi! İş insanı için gıyabi cenaze namazı

Güzellik merkezi sektörüne adım atan fenomen çift Şahangiller'den açıklama!

Güzellik merkezi sektörüne adım atan fenomen çift Şahangiller'den açıklama!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çocuk hastalarının görüntülerini yapay zekayla pornografiye çevirdi

Çocuk hastalarının görüntülerini yapay zekayla pornografiye çevirdi

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Uluslararası kongrede Atatürk'ü andı! "O olmasaydı..."

Uluslararası kongrede Atatürk'ü andı! "O olmasaydı..."

Tabak tabak yemek yedi! Hesabı ödememek için öyle bir şey yaptı ki...

Tabak tabak yemek yedi! Hesabı ödememek için öyle bir şey yaptı ki...

Ayaklarınızı sıcacık tutacak Merrell outdoor ayakkabıda büyük fırsat

Ayaklarınızı sıcacık tutacak Merrell outdoor ayakkabıda büyük fırsat

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.