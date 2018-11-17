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Tecavüz etti, öldürdü sonrası daha da korkunç!

DÜNYA HABERLERİ  | 17.11.2018 13:14 | Son Güncelleme

ABD'de eski kız arkadaşını öldürüp vücudunun bazı kısımlarını yemekle suçlanan ve "zihinsel olarak yetkin olmadığı" için mahkemeye çıkmayan cani adam, iyileştiği tespit edilince hapse atıldı.

Tecavüz etti, öldürdü sonrası daha da korkunç!

ABD'nin Indiana eyaletinde 2014 Eylül ayında kız arkadaşını öldürme ve vücudunun bir parçasını yeme suçundan tutuklanan Joseph Oberhansley, "zihinsel olarak yetkin olmadığı" gerekçesiyle mahkemeye çıkmayacaktı. Bir yargıç, 37 yaşındaki Oberhansley'in 'zihinsel olarak yetkin' olduğu kararına hükmetti.

TECAVÜZ ETTİĞİ ESKİ SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRÜP PARÇALARINI YEDİ

2014 yılında gerçekleşen olayda, 36 yaşındaki Joseph Oberhansely'in 46 yaşındaki eski sevgilisi Tammy Jo Blanton'ın evine zorla girdiği zorla evine girdiği, eski sevgilisine tecavüz ettikten sonra Blanton'ı bıçaklayarak öldürdüğü ve vücut parçalarının bir kısmını yediği iddia edilmişti.

"ZİHİNSEL OLARAK YETKİN OLMADIĞINA" KARAR VERİLMİŞTİ

Ekim 2017'de psikologlar ve psikiyatristler tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Oberhansely'nin "zihinsel olarak yetkin olmadığına" karar verilmişti.

İYİLEŞTİĞİ GÖZLEMLENDİ, HAPSE GİRDİ

Temmuz ayında bir hastane psikiyatristi Oberhansley'in zihinsel yetkinliğinin iyileştiğini gözlemledi. Cani adam hapse geri döndü. Oberhansley's cinayet davası ağustos 2019'da görülecek.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Yamyam tecavüz

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