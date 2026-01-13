Tedavi olmak için canlı sülüğü mesanesine soktu! Doktorlar bile inanamadı

Çin'in Henan eyaletinin Zhengzhou şehrinden 23 yaşındaki bir genç, internette bulduğu geleneksel bir yönteme kanarak 5 cm uzunluğunda canlı bir sülüğü mesanesine yerleştirdikten sonra dayanılmaz acılar çekmeye başladı. Yanılgıya düşen gencin bu tuhaf yönteme nasıl rastladığı belirsiz ancak sülüğün 'mucizevi etkilerine' o kadar inanmış ki, canlı bir sülük bulmak ve satın almak için elinden gelen her şeyi yapmış.

İDRAR YAPMASI İMKANSIZ HALE GELDİ

Zheng adınaki genç, internetteki talimatları izleyerek omurgasız hayvanı üretradan mesanesine yerleştirdi. Bu durum, idrar yolunda tıkanıklığa yol açarak ağrıya ve idrar yapmasının imkansız hale gelmesine neden oldu. Ancak sülük üretrada kalmadı. İlerleyerek mesaneye girdi, hassas organların duvarlarına yapıştı ve antikoagülan salgılamaya başladı.

DOKTORLAR BİLE İNANAMADI

Sülük, Zheng'e o kadar dayanılmaz bir acı vermişti ki, yerel bir hastanenin acil servisine başvurmaktan başka çaresi kalmamıştı. Vaka karşısında doktorlar bile anlattıklarını duyunca şok oldular. Ultrason muayenesi, gerçekten de mesanesinde bir sülük olduğunu doğruladı ve doktorlar paraziti çıkarmak ve gencin hayatını kurtarmak için acil bir ameliyata hazırlandılar.

Hastane üroloji bölümü müdür yardımcısının başkanlığındaki bir ekip, transüretral mesane yabancı cisim çıkarma ameliyatı gerçekleştirerek sülüğü başarıyla çıkardı. Zheng hemen tekrar normal şekilde idrar yapabildi ve ağrıları da azaldı.

Bu sıra dışı olay, doktorlar tarafından halkı bilimsel verilere dayalı tıbbi tedavileri aramaya teşvik etmek ve çoğu zaman faydadan çok zarar veren temelsiz çözümlerden kaçınmalarını sağlamak amacıyla ibretlik bir örnek olarak kullanıldı.

Zhengzhou Halk Hastanesi Üroloji Bölümü Direktörü Dr. Shan Zhongjie, Zheng'in bilgisizliğinin bir sonucu olarak gelecekte karşılaşabileceği potansiyel sorunlar hakkında, "Ameliyatın kendisi riskler taşır ve üretraya ve mesaneye ikincil hasar verebilir. Kronik ağrı, idrar fonksiyon bozukluğu, tekrarlayan enfeksiyonlar ve üretral darlık gibi uzun süreli rahatsızlıklara yol açabilir." dedi.