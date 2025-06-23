Tedavisi olmayan hastalıkta şaşırtan vaka! Daha 19 yaşında alzheimer tanısı konuldu...

Çin’de 17 yaşındaki bir gence Alzheimer teşhisi konuldu. Genç hasta, odaklanma ve hafıza sorunları yaşadıktan sonra yapılan tetkiklerde, hafıza merkezi olan hipokampusta küçülme ve Alzheimer’a özgü biyobelirteçler tespit edildi.

GENLERİNDE OLMAMASINA RAĞMEN...

Genetik testlerde hastalığa neden olabilecek bilinen mutasyonlara rastlanmadı. Ailesinde de Alzheimer geçmişi bulunmadığı belirtildi.

DERGİLERE KONU OLDU

Uzmanlar, bu vakanın Alzheimer’ın sadece yaşlılara özgü bir hastalık olmadığını gösterdiğini vurguladı. Çalışma, 2023 yılında Journal of Alzheimer's Disease dergisinde yayımlandı.