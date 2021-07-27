Tehditler havada uçuştu! Seren Serengil bakın kimlere meydan okudu?

Seren Serengil, usta Yeşilçam oyuncusu Öztürk Serengil'in kızı olduğu için doğduğu günden beri ünlü bir isimdi. Küçük yaşta başladığı gazino kariyeri ve oyunculuk deneyimleri sayesinde şöhretin zirvesine çıkan Seren Serengil, her zaman sansasyonel bir isim oldu. Polemiklerden adı hiç eksilmeyen ünlü isim, son yıllarda bu tavrına oldukça uygun bir meslek buldu. Magazin yorumculuğu yapan Seren Serengil, gelecek sezon yine "Söylemezsem Olmaz" programıyla ekrana gelecek. Ama sıkıntı şu ki, kavgadan kaçmaması ona sadece iş fırsatları değil, çok sayıda düşman da getirdi. Instagram üzerinde Seren Serengil'le özel olarak uğraşan çok sayıda profil var. Bu profillerden biri en sonunda çok sevdiği köpeğine de dil uzatınca Seren Serengil daha fazla dayanamadı.

Tehditler havada uçuştu

O sayfalardan birinde "Köpeğine dövme yaptırmış" iddiası ortaya atılınca Seren Serengil açtı ağzını yumdu gözünü: "Bu mührü seceresi hayvanlara koyuyorlar. Sen şimdi 'Secere ne?' diye de sorarsın, hiçbirinizin seceresi doğru dürüst olmadığından anlamazsınız. Bu arada iki kişinin daha ismine ulaşıldı. Şimdi savcılık iş birlikçilerinin peşinde. Önüme getirteceğim sizi, Noynoy'dan bile özür dileyeceksin sen. Bak sana söz."

Düşmanlarının ipliğini pazara çıkarmaya karar veren Seren Serengil, "Yarın saat 12'ye kadar müddet onlara. Eğer küçük dillerini yutmazlarsa, isimleriyle hepsinin hikayelerine başlayacağım." dedi ve ekledi: "Hodri meydan!"

