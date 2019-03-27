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Tehlike çanları çalıyor! Dünyayı şoke eden uyarı!

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DÜNYA  | 27.03.2019 03:44 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Güneydoğu Afrika ülkesi Mozambik'i vuran Idai kasırgasının iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, dünya için 'tehlike çanı'nın çaldığını söyledi.

Tehlike çanları çalıyor! Dünyayı şoke eden uyarı!

Guterres, BM Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Idai kasırgasının, Afrika tarihindeki iklim kaynaklı en kötü felaketlerden biri olduğunu söyledi.

Kasırga nedeniyle Mozambik, Malavi ve Zimbabve'de en az 700 kişinin hayatını kaybettiğini, yüzlerce kişinin ise kayıp olduğunu dile getiren Guterres, olaydan 3 milyon kişinin etkilendiğini ve bir milyar dolarlık altyapı zararının yaşandığını kaydetti.

Guterres, en az bir milyon çocuğun acil insani yardıma ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, uluslararası toplumdan yaklaşık 282 milyon dolarlık insani yardım çağrısını desteklemesini istedi.

Kasırganın iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini bir kez daha ortaya koyduğuna dikkati çeken Guterres, ''Idai kasırgası tehlike çanıydı." dedi.

Guterres, "İklim değişikliğine neden olan emisyonların yüzde 80'i G20 ülkelerinden geliyor ve iklim değişikliği sorununun daha da kötüleşmemesi için sorumluluk da büyük ekonomilere düşüyor. Açık konuşalım bu yarışı kazanmıyoruz ve durum daha da kötüye gidecek. Bu eğilimin tersine çevrilmesi gerek." değerlendirmesinde bulundu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER bm Antonio Guterres mozambik Idai kasırgası

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