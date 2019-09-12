Mynet Trend

Tehlikeli yolculuk! Sürücülere zor anlar yaşattı

okan.akin okan.akin
TÜRKİYE GÜNCEL  | 12.09.2019 17:16 | Son Güncelleme

Ordu’nun Altınordu ilçesinde bir kamyonetin kendisinden daha fazla yükle trafikte seyretmesi, sürücüleri tedirgin etti.

Tehlikeli yolculuk! Sürücülere zor anlar yaşattı

Altınordu ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde seyir eden bir kamyonetin kasasına yüklenen yükler, sürücüleri korkuttu. Büyük çuvalların içerisinde hurda malzemelerin olduğu tahmin edilen ve kendinden büyük yükle trafikte seyreden kamyonet, yanında geçen özellikle otomobil sürücülerine zor anlar yaşattı.

TRAFİKTE TEHLİKE OLUŞTURDU

Yoldan yüksekliği yaklaşık 5 metre olan ve yüklerin de düzgün şekilde bağlanmadığı görülen kamyonet, trafikte tehlike oluşturdu. (İHA)

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
'Raynaud fenomeni' hastalığına yakalandı!'Raynaud fenomeni' hastalığına yakalandı!
İBB'den çifte müjde! İndirimli olacakİBB'den çifte müjde! İndirimli olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ordu altınordu kamyonet

En Çok Okunan Trend Haberler

Kan donduran sözler: Öldürmek istedim, sebebi yoktu

Kan donduran sözler: Öldürmek istedim, sebebi yoktu

Aslıhan Doğan’dan 'Berkay' davasına ilk yorum!

Aslıhan Doğan’dan 'Berkay' davasına ilk yorum!

Avrupa medyası Arda Turan'ı konuşuyor

Avrupa medyası Arda Turan'ı konuşuyor

Ece Üner'den Arda Turan'ın paylaşımına çok sert tepki!

Ece Üner'den Arda Turan'ın paylaşımına çok sert tepki!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Suriyeliler birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var: O anlar kamerada

Suriyeliler birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var: O anlar kamerada

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'a tepki: Sen hiç konuşma

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'a tepki: Sen hiç konuşma

Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru

Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Raynaud fenomeni' hastalığına yakalandı!

'Raynaud fenomeni' hastalığına yakalandı!

İBB'den çifte müjde! 1 yıl daha indirimli olacak, ücretli öğretmenler de yararlanacak

İBB'den çifte müjde! İndirimli olacak

Bursa'da 50 bıçak darbesi ile öldürülmüştü! Katil en yakını çıktı

50 bıçak darbesi ile öldürülmüştü! Katil en yakını çıktı

Sürpriz evlilik teklifi sonrası kalp krizi geçirdi! Çok acı haber

Sürpriz evlilik teklifi sonrası kalp krizi geçirdi!

Son dakika! Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı

Milli Eğitim Bakanlığı 'belirli gün ve haftalar çizelgesi'ni güncelledi

MEB 'belirli gün ve haftalar çizelgesi'ni güncelledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.