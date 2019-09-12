Tehlikeli yolculuk! Sürücülere zor anlar yaşattı

Altınordu ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde seyir eden bir kamyonetin kasasına yüklenen yükler, sürücüleri korkuttu. Büyük çuvalların içerisinde hurda malzemelerin olduğu tahmin edilen ve kendinden büyük yükle trafikte seyreden kamyonet, yanında geçen özellikle otomobil sürücülerine zor anlar yaşattı.
TRAFİKTE TEHLİKE OLUŞTURDU
Yoldan yüksekliği yaklaşık 5 metre olan ve yüklerin de düzgün şekilde bağlanmadığı görülen kamyonet, trafikte tehlike oluşturdu. (İHA)
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