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Tek bir bedene sıkışmış iki hayat! Cinsel organları bile ortak olan Sign kardeşlerin inanılmaz yaşamı: Biri şekerli yediğinde...

13.11.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya üzerindeki en nadir vakalardan biri olan Sohna ve Mohna Sing kardeşleri görenler inanamıyor. Bir mide, bir karaciğer, cinsel organ ve bir özel bölgeyi ortak paylaşan Hintli kardeşlerin kalpleri, akciğerleri ve beyinleri ise ayrı. 4 kolu ve 2 bacağı mükemmel bir uyum içerisinde koordine eden yapışık kardeşlerin inanılmaz hayatı, yaşama sevgisini gözler önüne seriyor. Memur olarak çalışan ve 19 yaşına gelen Sing kardeşler, şimdi ise aynı kadınla evlenmenin hayalini kuruyor.

Tek bir bedene sıkışmış iki hayat! Cinsel organları bile ortak olan Sign kardeşlerin inanılmaz yaşamı: Biri şekerli yediğinde...

Yapışık ikiz kardeşlerin inanılmaz hikayesi tüm dünyayı şaşırtmaya devam ediyor. Hindistan'ın Delhi şehrinde yoksul bir ailenin çocukları olarak 2003 yılında dünyaya gelen yapışık kardeşleri doğum sonrası ailesi terk etti. Ülkedeki bir dernek tarafından büyütülen yapışık ikiz kardeşler 19 yaşına bastı. Adeta görünmez bir çizgi tarafından ortadan ikiye ayrılmış olan yapışık ikizlerin; sol bacağını Mohna, sağ bacağını ise diğer kardeşi Sohna hissediyor ve kontrol ediyor. Vücutlarının ortasındaki bir bölgeye dokunulduğunda ise iki kardeş birden hissediyor.

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İKİ BACAĞI VE 4 KOLU KUSURSUZ UYUM İÇİNDE İDARE EDİYORLAR

İki bacağı ve dört kolu beraber taşıyan kardeşler, adeta kusursuz bir uyum içerisinde hayatlarını sürdürüyorlar.

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Elektrik mühendisliği okuyan ve memur olan ikiz kardeşler, işlerine elektrikli araçlarıyla gidiyor.

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BİRİ FRENDEN DİĞERİ GAZDAN SORUMLU

Yolda araç kullanırken kardeşlerden biri frenden biri gazdan sorumlu. Direksiyonu ise birlikte kontrol ediyorlar.

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TEK MAAŞ ALIYORLAR

YouTuber Ruhi Çenet'in sorularını yanıtlayan; Hintli kardeşler, tek maaş aldıkların beliren kardeşler, tek cüzdanlarının olduğunu söylüyor.

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CİNSEL ORGANLARI ORTAK, AYNI KADINLA EVLENMEK İSTİYORLAR

Cinsel organları ortak olan ve aynı hissiyatı yaşayan Mohna ve Sohna evlilik konusuna sıcak baktıklarını söylerken, aynı kişiyle evlenmek istediklerini belirtiyor. "25 yaşından sonra aynı kişiyle evlenmek istiyoruz" diyen kardeşler, hep birlikte olduklarından dolayı aralarında bir kıskançlığa gerek olmadığını açıklıyor.

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Bir keresinde ikisininde aynı kızdan hoşlandığını anlatan Mohna ve Sohna kardeşler, çalışma şartlarının yoğunluklarından dolayı şu an için kız arkadaşa ayıracak zamanlarının olmadığını söylüyor.

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BİRİ ŞEKERLİ YİYİNCE DİĞERİNİN DE KAN ŞEKERİ YÜKSELİYOR

Tek bir bedene sıkışmış iki kardeşin kaderleri de birbirine adeta kenetlenmiş durumda. Kan dolaşımları aynı olduğu için ikizlerden biri şekerli gıda yediği zaman diğerinin de kan şekeri yükselebiliyor. Öyle ki birinin beyin ölümü gerçekleşirse diğer kardeşin de yaşaması beklenmiyor.

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"TANRI TARAFINDAN VERİLEN BİR HEDİYE"

Her şeye rağmen ayrılmak istemediklerini belirten kardeşler, bu durumun Tanrı tarafından kendilerine hediye olarak verildiğine inanırken, her fırsatta bunun için şükrediyorlar.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Hindistan yapışık ikizler

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