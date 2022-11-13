Tek bir bedene sıkışmış iki hayat! Cinsel organları bile ortak olan Sign kardeşlerin inanılmaz yaşamı: Biri şekerli yediğinde...

Yapışık ikiz kardeşlerin inanılmaz hikayesi tüm dünyayı şaşırtmaya devam ediyor. Hindistan'ın Delhi şehrinde yoksul bir ailenin çocukları olarak 2003 yılında dünyaya gelen yapışık kardeşleri doğum sonrası ailesi terk etti. Ülkedeki bir dernek tarafından büyütülen yapışık ikiz kardeşler 19 yaşına bastı. Adeta görünmez bir çizgi tarafından ortadan ikiye ayrılmış olan yapışık ikizlerin; sol bacağını Mohna, sağ bacağını ise diğer kardeşi Sohna hissediyor ve kontrol ediyor. Vücutlarının ortasındaki bir bölgeye dokunulduğunda ise iki kardeş birden hissediyor.
İki bacağı ve dört kolu beraber taşıyan kardeşler, adeta kusursuz bir uyum içerisinde hayatlarını sürdürüyorlar.
Elektrik mühendisliği okuyan ve memur olan ikiz kardeşler, işlerine elektrikli araçlarıyla gidiyor.
Yolda araç kullanırken kardeşlerden biri frenden biri gazdan sorumlu. Direksiyonu ise birlikte kontrol ediyorlar.
YouTuber Ruhi Çenet'in sorularını yanıtlayan; Hintli kardeşler, tek maaş aldıkların beliren kardeşler, tek cüzdanlarının olduğunu söylüyor.
Cinsel organları ortak olan ve aynı hissiyatı yaşayan Mohna ve Sohna evlilik konusuna sıcak baktıklarını söylerken, aynı kişiyle evlenmek istediklerini belirtiyor. "25 yaşından sonra aynı kişiyle evlenmek istiyoruz" diyen kardeşler, hep birlikte olduklarından dolayı aralarında bir kıskançlığa gerek olmadığını açıklıyor.
Bir keresinde ikisininde aynı kızdan hoşlandığını anlatan Mohna ve Sohna kardeşler, çalışma şartlarının yoğunluklarından dolayı şu an için kız arkadaşa ayıracak zamanlarının olmadığını söylüyor.
Tek bir bedene sıkışmış iki kardeşin kaderleri de birbirine adeta kenetlenmiş durumda. Kan dolaşımları aynı olduğu için ikizlerden biri şekerli gıda yediği zaman diğerinin de kan şekeri yükselebiliyor. Öyle ki birinin beyin ölümü gerçekleşirse diğer kardeşin de yaşaması beklenmiyor.
Her şeye rağmen ayrılmak istemediklerini belirten kardeşler, bu durumun Tanrı tarafından kendilerine hediye olarak verildiğine inanırken, her fırsatta bunun için şükrediyorlar.