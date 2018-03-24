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'Tek eşliliğe inanmıyorum, aldatılmayı her türlü kabul ederim'

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.03.2018 10:48 | Son Güncelleme

Verdiği röportajda tek eşliliğe inanmadığını belirten ünlü stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu, "Aldatılmayı her türlü kabul ederim. Tek gecelik ilişki yaşayabilirim" dedi.

Murat Boz'un eski sevgilisi olan ve stil danışmanlığı yapan Eliz Sakuçoğlu, Posta gazetesinden Bekir Sacar'a çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

Eliz Sakuçoğlu

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Eliz Sakuçoğlu Posta gazetesine verdiği röportajda çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Sakuçoğlu 'Tek eşliliğe inanmıyorum, aldatılmayı her türlü kabul ederim' dedi.
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- Antakya'da doğdum. 6 yaşında annemle babam boşandı, velayetimi babam aldı. Almanya'ya gittik. Uzun yıllar orada yaşadım. El bebek, gül bebek büyütülmedim. Hayatın zorluklarını iyi bilirim. 13 yaşında tezgahtarlık yaparak iş hayatına başladım. 18 yaşında kendi evime taşındım. büyük paralarım falan da yok benim. Bazen cebimde sadee 50-100 lira olabiliyor.
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- Günübirlik ilişki yaşamadım ama yaşayabilirim. Ruhuma dokunabilen, benim frekansıma girebilen ve enerjime bir şeyler katabilen biri çıkarsa tabii ki yaşarım.
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- Ben aldatmadığım için 'insan neden aldatır' bilemem. aldatmanı, sevgi eksikliğiyle de alakası yoktur. İçgüdüdür benim gözümde. Özgüven eksikliğidir. O an onu yaşamak ister...
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- Aşk içn yapmayacağım şey yok. Kendi hayallerimden, benliğimden vazgeçebilirim. Gözüm kördür. diyelim ki, hayalimde evlenmek ve anne olmak var. Ama öyle bir erkek girdi ki hayatıma, evlilik ve çocuk istemiyor. Evlenmekten de, çocuk sahibi olmaktan da vazgeçerim. Roma'yı da yakarım, adını dağlara da yazarım!
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Murat Boz Eliz Sakuçoğlu

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