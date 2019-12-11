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Tek manda ile başladığı besicilikte firmalara ürün satıyor

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 11.12.2019 11:45 | Son Güncelleme

Kayseri'de 10 yıl önce dokuduğu halıdan kazandığı para ile bir manda satın alarak besiciliğe başlayan 55 yaşındaki Hörmet Kemer, sayısını 20'ye ulaştırdığı mandalardan elde ettiği sütten yoğurt, kaymak, tereyağ ve peynir yapıp satıyor - Hörmet Kemer: - "Köylü bize güldü. 'Vay köyün içinde ürün satacakmış, yoğurt satacakmış, nasıl olacakmış bu?' diye güldüler. 'Aman, onlar desin dursun, biz yapacağız, satacağız.' dedik. Bahçemizde yaptığımız ürünleri satıyoruz. Güzel oldu. Köylünün sağdığı sütü de alıyoruz"

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'de 3 çocuk annesi 55 yaşındaki Hörmet Kemer, dokuduğu halıyı satarak kazandığı parayla bir manda satın alarak başladığı besicilikte hayvan sayısını 20'ye çıkarınca mandıracılığa yöneldi.

Hacılar ilçesinde Erciyes'in eteklerindeki Hürmetçi Mahallesi'nde yaşayan Hörmet Kemer, 10 yıl önce halı dokuyarak aldığı bir mandanın sütünden yaptığı ürünleri satarak hayvan sayısını 20'ye çıkarttı.

Mandaların sütünü değerlendiren Kemer, evinin bahçesinde kurduğu kazanda yaptığı peynir, tereyağı, kaymak ve yoğurdu eşinin de yardımıyla kentteki iş yerlerine satmaya başladı.

Ürünleri beğenilen Kemer, mahallede hayvancılıkla uğraşan komşularından da süt satın alarak, üretimini artırdı.

Hörmet Kemer, AA muhabirine, manda sütünden ürünler yaptığını anlatarak, şöyle dedi:

"Sütü kendim pişirdim. Yoğurtları yaptım, eşim götürdü 1-2 firmaya vermeye başladı. Firmalar yoğurdu beğendi. Zamanla 50 firmaya ulaştık. Eşim 9-10 sene çalıştı o firmalarla. Bir süre sonra, 'Çok yoruldum, bu işi yapamıyorum.' dedi. 'Buraya ufak bir dükkan açalım. Burada değerlendirelim yoğurdu, sütü.' diye konuştum. Eşim 'tamam' dedi. Ufak ufak burada başladık. Köylü bize güldü. 'Vay, köyün içinde ürün satacakmış, yoğurt satacakmış, nasıl olacakmış bu?' diye güldüler. 'Aman, onlar desin dursun, biz yapacağız, satacağız.' dedik. Bahçemizde yaptığımız ürünleri satıyoruz. Bu ufak yerle başladık. Güzel oldu. Köylünün sağdığı sütü de alıyoruz. Kaç kişinin burada yoğurdunu, sütünü, kaymağını değerlendiriyoruz. Kendi yoğurdumu da burada yapıyorum. Buradan gelip alıyorlar yoğurdumu, sütümü, kaymağımı."

Bazı ürünleri il dışına kargo ile gönderdiklerini belirten Kemer, ayda 400-500 kilogram peynir, 3 tona yakın yoğurt ve 500 kilogram kaymak ürettiklerini aktardı.

Mandaları makine kullanmadan eliyle sağdığını vurgulayan Kemer, ürünlerinde katkı maddesi kullanmadığını belirtti.

Yorucu olmasına rağmen işini severek yaptığını vurgulayan Kemer, "Yorucu olmasına yorucu ama değiyor. Gönlümden gelerek de yapıyorum. Bu işi severek yapıyorum. Ben köyümü seviyorum. İyi ki memleketimdeyim. Şehir hayatını sevmem." diye konuştu.

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Hürmet Kemer kayseri Manda peynir Süt

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