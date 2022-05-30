Tekirdağ’da fuhuş operasyonu! 4 gözaltı, 2 otele 27 bin lira ceza

Tekirdağ il Jandarma Komutanlığı ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile sıralarında Marmara Ereğlisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik Mahallesinde bulunan 2 otele yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda, 7 Özbekistan, 1 Fas uyruklu olmak üzere 8 kadına fuhuş yaptırdıkları öne sürülen 4 kişi ve 7 müşteri yakalandı.

Yapılan incelemede fuhuş yaptırılan kadınlar ile bu kadınlarla birlikte olan erkeklerin otele kayıt yaptırmadıkları tespit edildiğinden otellere 27 bin lira idari para cezası kesildi. Fuhuş yaptırdıkları iddia edilen 4 kişi jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri için işlem başlatıldı.

Olayın mağduru olan ve fuhuş yaptırılan 8 kadının sınır dışı edilmesi için işlemler başlatıldı.

İHA

