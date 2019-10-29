Tekirdağ'da 6 düzensiz göçmen yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 6 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, yol denetimleri sırasında TOKİ uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Kontrollerde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki Irak ve İran uyruklu 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Bu kişilere organizatörlük yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

